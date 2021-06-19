До октября фирменный поезд «Москва – Екатеринбург» будет доезжать до Челябинска

Фирменный поезд № 16/15 Москва – Екатеринбург будет курсировать до Челябинска вплоть до начала октября.

Соответствующее решение принял Уральский филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») для удовлетворения спроса пассажиров на поездки.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, отправление поезда со станции Челябинск со второго по 30 сентября в 21:50 по четным числам. Обратно из Москвы – с седбмого сентября по пятое октября в 16:38 по нечетным числам.

Поезд следует через Курган, Шадринск, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Казань. В составе предусмотрен вагон с местами для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и женские купе. Доступна услуга Wi-Fi, перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте

ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 90 суток.