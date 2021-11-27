Добрая, терпеливая и… с чувством юмора: челябинцы назвали главные качества хорошей мамы

Накануне Дня матери дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование жизни» выяснила, какая мама нужна ребёнку. Более половины россиян (67%) заявили, что главное качество хорошей матери - доброта. С этим согласились 56% жителей Челябинска. При этом в список первоочередных материнских обязанностей респонденты включили достойное воспитание и образование, а основой крепкой семьи назвали любовь и счастье.

Большинство челябинцев (56%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. 16% респондентов считают важным для материнства терпение. 15% жителей Челябинска в топ-3 главных качеств хорошей матери включили также чувство юмора.

Главные задачи хорошей матери - дать ребёнку достойное воспитание и образование. Об этом заявили 35% и 23% челябинцев соответственно. Каждый четвёртый (25%) считает, что мать должна обеспечить крепкое здоровье, 14% - окружить любовью и заботой, а 8% - создать возможности для занятия спортом.

58% жителей Челябинска уверены, что в основе крепкой семьи, которая так нужна любому ребёнку, - любовь. 33% опрошенных назвали такой опорой счастье. При воспитании в челябинских семьях в первую очередь обращают внимание на эмоциональное состояние ребёнка: об этом заявили 49% респондентов. 47% челябинцев следят за дисциплиной, а 37% - за социальным окружением (друзьями, одноклассниками) подрастающего поколения.

«Воспитание и образование - вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, её поддержка и забота — всё это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребёнка. Мы понимаем, что материальная поддержка - не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей. Сформировать капитал на любые цели можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от «СберСтрахования жизни». И чаще всего этим инструментом пользуются именно женщины: на них пришлось 66% всех договоров НСЖ, заключённых с начала года», - рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Челябинки делают ставку на будущее и уже сейчас развивают в своих детях эмоциональный интеллект, который будет важным навыком на рынке труда в будущем. Такую же проницательность жительницы Челябинска демонстрируют и в финансовых вопросах, формируя накопления на оплату образования и спортивных секций. Некоторые из них, например, делают выбор в пользу накопительного страхования жизни. Этот инструмент позволяет копить в комфортном режиме – от двух тысяч рублей в месяц, а также застраховать ребёнка. В 2021 году жительницы Челябинска оформили в 1,3 раза больше полисов НСЖ, чем в прошлом. Средняя сумма накоплений челябинок превысила 500 тысяч рублей», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.