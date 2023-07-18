Добровольные помощники национального парка провели генеральную уборку

В национальном парке «Таганай» продолжают работать волонтеры и зачищать территорию парка от следов пребывания людей.

Жестяные банки, пластиковые бутылки, фантики, батарейки – всё это участники очередного волонтёрского десанта обнаружили в самой настоящей мусорной яме на одной из «диких» туристических стоянок в районе Гарбера и Нижней тропы.

Кроме свалки любители уединения оставили после себя самодельные кострища. Такие же обнаружились (и были разобраны) на закрытой для длительного размещения Заячьей поляне и возле Трёх Братьев.



Как рассказали в пресс-службе национального парка, такие нелегальные костровые точки – источник повышенной опасности. И если из-за незатушенного огня начнётся пожар, обнаружат его нескоро. Теперь кострища ликвидированы, мусор собран и вынесен в приют, откуда его вывезут.



Провести генеральную уборку помогли давние друзья национального парка из Златоуста, Челябинска и Екатеринбурга. Сртпудники выражают искреннюю благодарность за такую практичную помощь.