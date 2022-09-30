Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

В Челябинске сняли патриотичный музыкальный клип, пронизанный любовью к своему родному городу и всей великой стране. Композицию «Я русский, и мне повезло!» перепела дочка сотрудника одного из подразделений областного полицейского главка.

Десятилетняя Арина Калитюк проникновенно исполнила композицию «Я русский, и мне повезло!» Ярослава Дронова. В клипе показаны представители профессий, которые по праву могут считаться настоящими защитниками Отечества. Эта композиция — важное напоминание, о том, что мы живем в великой стране с великой историей.