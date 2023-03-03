Должницу по алиментам из Аши задержали в здании суда

Разыскиваемая около года мать двоих детей из Аши (Челябинская область), должница по алиментам, была задержана на пункте пропуска в здание мирового участка.

Мать, лишенная родительских прав на своих двоих детей, приехала в столицу Южного Урала из Аши, где остались двое ее несовершеннолетних детей. Дочь воспитывает опекун – мать должницы, сын живет с отцом. В пользу каждого из детей ведется исполнительное производство. Мать детей лишена родительских прав, в ее биографии есть факт судимости.

«Детей у женщины отобрали, и если со своей собственной матерью – опекуном дочери она сумела договориться, то бывший муж, у которого воспитывается сын, заявил о розыске бывшей жены. В ходе опроса она сообщила, что об исполнительных производствах знает, но считает, что платить ей необязательно, так как дети очень часто живут с ней», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Мать должницы при этом явно на стороне дочери, несмотря на то, что сама является взыскателем по исполнительному производству в пользу внучки. Она скрывает контакты дочери, да и вообще избегает контактов с судебными приставами. При этом исполнительный документ не отзывает, не скрывая, что сведения о ведущемся исполнительном производстве ей необходимы для отчетности по опекунству.

«Тем не менее, должница была разыскана. На каждом пункте пропуска в здания судов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляют проверку документов посетителей и сверяют их с данными о находящихся в розыске гражданах. Женщина, проверка документов которой показала, что она находится в розыске по алиментному исполнительному производству, была немедленно задержана», - добавили в пресс-службе судебных приставов региона.

Установлен новый адрес проживания должницы. Исполнительное производство будет передано по месту ее фактического проживания.