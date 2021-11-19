Дорожники отремонтировали путепровод и участок трассы Челябинск-Екатеринбург

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) отремонтировали путепровод через автомобильную дорогу на 66-м километре и семь километров автодороги на участке 43-50 километр (левый проезд).

Проведенные работы повысят качество дорожного движения и безопасность пешеходов, отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По информации федерального учреждения, дорожники отфрезеровали старое покрытие. Выравнивающий слой устроили из асфальтобетона. Верхний слой покрытия дорожного полотна выполнили из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси толщиной шесть сантиметров.

На участке проведения ремонта восстановили разрушенную дорожную одежду на кромках, устроили на участках уширения на примыканиях, укрепили обочины.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые сигнальные столбики, оцинкованное металлическое барьерное ограждение. Также обновлены пластинчатые противоослепляющие экраны на барьерном ограждении, заменены дорожные знаки, нанесена разметка из термопластика, устроены шумовые полосы. В дорожном покрытии использовали светодиодные катафоты КД-3 по типу «кошачий глаз», отметили в Упрдор.

Кроме того, рядом с Султаево комплексно обустроили пешеходный переход. Дорожники также восстановили существующие посадочные площадки на автобусных остановках рядом с населенными пунктами. Обновили и площадку для отдыха водителей.

На путепроводе рядом с поворотом на Кунашак отремонтировали крайние и промежуточные опоры пролетного строения, сопряжения путепровода с насыпью подходов, водоотводные конструкции, земляное полотно на подходах, устроили новые лестничные сходы. Рабочие заменили все элементы мостового полотна, устроили новое покрытие из литой асфальтобетонной смеси, слой гидроизоляции и деформационные швы.

Также на сооружении установили новое металлическое оцинкованное барьерное и перильное ограждения, произвели монтаж подвесного композитного водоотводного лотка, нанесли разметку термопластиком с добавлением световозвращающих стекломикрошариков, заменили мачты электроосвещения, установили новые дорожные знаки.