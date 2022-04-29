Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске реализуют с опережением сроков.

Так, например, на автодороге в поселок Старокамышинск (участок от Чистопольской до границы Челябинска) ремонтные работы уже вышли на финишную прямую, тогда как согласно условиям контракта срок сдачи объекта – август 2022-го.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в данном направлении расположено большое количество садовых товариществ, поэтому в летний период здесь особенно высок транспортный трафик.

В 2021-м году на этом объекте был проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения и установлены остановочные комплексы. В этом году здесь ведется дорожный ремонт, который планируется завершить 25-го мая, а не 20-го августа, как предусмотрено контрактом. Кроме того, принято решение установить - силами МБУ «Геоцентр» - еще два остановочных павильона на остановках «Поселок Сухомесово» и «Сад Березка».

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«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой, контракты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были заключены еще в 2021-м году. Это позволило подрядчикам подготовиться к сезону и приступить к дорожным работам уже в середине апреля, как только позволила погода. Соответственно, и работы будут завершены намного раньше, чем мы планировали изначально», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Помимо автодороги в поселок Старокамышинск, где уже ведется укладка верхнего слоя покрытия, работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся еще на ряде объектов. Так, на улице Механической (от Валдайской до автодороги Меридиан) и на улице Валдайской (от Героев Танкограда до проспекта Победы) обустраивают бордюрный камень и фрезеруют покрытие. На улице Академика Макеева (от Университетской Набережной до 250-летия Челябинска) также ведутся работы по обустройству бордюрного камня, а на улице Разина (от Торговой до транспортной развязки на Доватора) - укладка верхнего слоя покрытия.

С полным перечнем объектов, которые будут отремонтированы в 2022-м году в Челябинске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно познакомиться здесь.