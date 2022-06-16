Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

В Челябинске работы по ремонту ряда важнейших дорожных артерий, ведущиеся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вышли на завершающую стадию. Об этом сообщает сегодня, 16-го июня, пресс-служба городской администрации.

В Металлургическом районе ремонт моста по улице Аральской идет с опережением графика на два месяца. До конца текущей недели объект будет полностью завершен. В мэрии отметили, что существующий мост был разобран, русло реки укреплено габионами. Произведены монтаж плит, пролетных строений и полная реконструкция дорожной одежды на мосту и подходах. Обустроены металлические ограждения безопасности, тротуары и перильные ограждения. Кроме того, проведено дополнительное освещение и переустройство коммуникаций.

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На мосту через реку Миасс вблизи поселка Першино также полным ходом идут строительно-монтажные работы. По контракту подрядная организация проводит ремонт в два этапа: одна часть моста должна быть завершена в текущем году, другая - в следующем. Подрядчик произвел замену опорных частей и переходных плит. Предстоит замена асфальтового полотна, увеличится ширина проезжей части и тротуаров. Все работы идут с серьезным опережением графика.

На дороге по улице 50 лет ВЛКСМ производится замена верхнего покрытия дорожного полотна и частичная замена бортовых камней. В настоящее время подрядчик ведет ремонт тротуарного покрытия с устройством пандуса и понижением бортового камня для маломобильных граждан. Для сокращения сроков производства и во избежание пробок на дороге работы идут в двухсменном режиме. Благодаря этому уже к середине июля ремонт будет завершен.