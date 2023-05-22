В Челябинске в этом году будут отремонтированы и построены 49 километров дорог

В Челябинске в 2023 году предусмотрено строительство и ремонт 33 дорожных объектов на общей площади 850 тысяч квадратных метров. Это более 49 километров.

Об этом сообщил сегодня, 22 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На 14 объектах уже ведутся работы. Это строительство на участках улице Бейвеля и второй и третьей Эльтонской. Все в разной степени исполнения, но все работы идут по графику», - сказал чиновник.

Напомним, строительство дороги по улице Бейвеля осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По контракту срок завершения работ - октябрь 2024 года. Но по поручению Губернатора Алексея Текслера, рабочее движение по новой дороге откроют уже в текущем году. Строительство ведется с опережением графика.

Проектом предусмотрено устройство шестиполосной проезжей части с разделительной полосой до десяти метров, прокладка тротуаров и велодорожек, монтаж наружного освещения и ливневой канализации, а также установка 11-ти остановочных комплексов.

В прошлом году подрядчики обустроили ливневую канализацию, отсыпали скальный грунт, выполнили дренаж, сформировали основание будущей дороги и установили бортовой камень.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству нижних слоев дорожной одежды проезжей части, тротуаров и велодорожек, а также установка опор наружного освещения.

В микрорайоне Чурилово продолжается строительство двух важных дорог по улицам Эльтонская 2-я и 3-я. Благодаря национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» уже к осени выезжать из микрорайона жителям станет намного комфортнее.

К осени в микрорайоне появится еще одна новая дорога - по улице третьей Эльтонской. Четырехполосная проезжая часть даст ещк один выезд для жителей на проспект Давыдова. Здесь появятся тротуары, велодорожки, освещение, остановочные комплексы и новый светофор.

«Также капитальные ремонт на участке проспекта Ленина, улицы Дарвина, Худякова. Работы находятся в высокий степени исполнения», - добавил Андрей Ксензов.

С полным перечнем дорожных работ, проводимых на территории Челябинска, можно ознакомиться по ссылке.