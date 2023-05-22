22.05.2023
Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области
22.05.2023
Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра
22.05.2023
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
22.05.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей
22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
В Челябинске в этом году будут отремонтированы и построены 49 километров дорог
02.05.2023
Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд
30.08.2022
В Челябинске и Магнитогорске по нацпроекту отремонтировали десять дорог к школам
16.06.2022
Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика
29.04.2022
Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023