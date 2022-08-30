В Челябинске и Магнитогорске по нацпроекту отремонтировали десять дорог к школам

В этом сезоне в Челябинске и Магнитогорске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали десять дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям.

«В преддверии нового учебного года все планы были реализованы. На День знаний школьники и их родители смогут отправиться по обновленному дорожному полотну», - отмечают в официальном сообществе нацпроекта в ВК.

В Челябинске на улице Октябрьской была проведена замена дорожного покрытия, отремонтированы тротуары, восстанавливаются газоны; на улице 50-летия ВЛКСМ – проведена замена дорожного полотна и бортовых камней, отремонтированы тротуары, для маломобильных граждан обустроены пандусы с понижением бортового камня, нанесена дорожная разметка; на улицах Академика Макеева и Степана Разина дорожники заменили верхний слой покрытия на проезжей части и тротуарах, бортовые камни, восстановили газон и нанесли разметку.

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На улице Конструктора Духова, от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда, где расположена средняя общеобразовательная школа №116, было проведено обустройство ливневой канализации, строительство дороги, строительство тротуаров, обустройство освещения, благоустройство газонов; на улице Лыжных Батальонов - проведена замена дорожного полотна и бортовых камней, нанесена дорожная разметка.

Кроме того, в настоящее время продолжается строительство улицы Бейвеля, оно ведется по графику. До октября 2024 года здесь будет обустроена дорога по три полосы в каждом направлении. К настоящему времени выполнен объем работ на 1,2 тысячи погонных метров, в сентябре планируется приступить к укладке нижних слоев асфальтобетона.

В Магнитогорске на улице Ворошилова работы проходили в два этапа: на первом был уложен асфальт на участке от улицы-дублера Завенягина до улицы Бориса Ручьева. В рамках второго этапа (от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда) дорожники также отфрезеровали старое покрытие, демонтировали бордюрный камень и уложили свежий слой асфальтобетона.

На улице Жукова в Магнитогорске в рамках среднего ремонта была проведена замена бордюров, подготовлено основание из нижнего и верхнего слоев и уложен асфальт; на улице Калмыкова – снято старое покрытие, уложены выравнивающие и верхний слои асфальтобетона, заменены бортовые камни и крышки люков.