07.05.2023
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
06.05.2023
В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»
06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
Достигнуты новые договоренности о помощи южноуральцев подшефной Ясиноватой
03.05.2023
Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов
23.02.2023
Из Челябинской области в ДНР «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза
28.01.2023
Ясиноватая будет развивать дорожную инфраструктуру при помощи предприятий Челябинской области
01.01.2023
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023