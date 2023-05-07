Достигнуты новые договоренности о помощи южноуральцев подшефной Ясиноватой

Новые договоренности о помощи прифронтовой Ясиноватой достигнуты в ходе майского визита глава администрации города Дмитрия Шевченко в Челябинскую область, которая взяла шефство над регионом Донецкой Народной Республики.

Глава встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В ходе разговора обсудили результаты работы в 2022 году и планы на 2023 год.

«Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в г. Анапа (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре.», - поделился Шевченко в своем телеграм-канале.

По его словам, губернатор поддержал идею о строительстве двух МФЦ в Ясиноватой (ул. Ленинградская и ул. Орджоникидзе). Будет продолжена программа по замене повреждённых окон.

Дмитрий Шевченко поблагодарил Алексея Текслера за постоянную помощь и поддержку города Ясиноватая.

Глава Ясиноватой также провёл рабочие встречи с коллегами из Златоуста и Аши. Договорились об оказании помощи городу строительными материалами для восстановления разрушенных домов. Кроме того, на встрече обсудили вопросы отдыха наших деток на местных курортах в горной местности. «Коллеги готовы принять не менее 40 наших ребятишек», - уточнил Шевченко.

Шевченко также встретился с предпринимателями Челябинской области. Уже есть конкретные результаты встречи. «С учредителем компанией ООО "Сфера" договорились об открытии в Ясиноватой современного предприятия по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон, а также производство различного типа металлоконструкций», - поделился глава.

Также достигнуты определённые договорённости об строительстве двух супермаркетов в городе и об оказании содействия в восстановлении лифтового хозяйства город (с учредителем компания ООО «Транслизинг»).