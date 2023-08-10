Два района Челябинска защитят от клещей

Два района Челябинска – Металлургический и Тракторозаводский – защитят от клещей. Акарицидная обработка на их общественных пространствах запланирована 14 августа – при благоприятной погоде.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Металлургическом районе от опасных членистоногих обработают территорию между домами №10, №10А, №12, №12А по улице Комаровского и домами №53А, №53Б по Шоссе Металлургов и поселок Аэропорт, в том числе участки - по десять метров в каждую сторону - вдоль двух дорожек от многоэтажных домов №10, №11 до остановки «Кинотеатр «Сокол», вдоль тротуара к воздушной гавани Челябинска, детскую игровую площадку у магазина «Магнит», территорию вдоль ручья между улицами Анапской и 26-ти Бакинских Комиссаров.

В Тракторозаводском районе проведут акарицидную обработку ряда зеленых зон. Это территория вдоль прибрежной полосы озера Первое вблизи пляжа «Чайка»; Мамин-сквер по переулку Мамина, между домами №1 и №3; Аллея Ветеранов по улице Героев Танкограда, 59; пространство между переулками 1-й Бульварный и 3-й Бульварный; Аллея имени Овчинникова (между домами №108 и №110 по улице Артиллерийской).

В администрации Челябинска пояснили, что управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и что даты могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Отметим, противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укусов клещей, лучшей профилактикой заболеваний остается вакцинация.