10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
10.08.2023
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
10.08.2023
Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана
Два района Челябинска защитят от клещей
05.05.2023
Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
03.04.2023
К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023