 Два роддома Челябинска закрыты из-за ковида

В Челябинске два родильных дома перестали принимать рожениц из-за коронавирусной инфекции.

«Один роддом на карантине, скоро откроется. Один уходит под ковид», - пояснила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

В Металлургическом районе города временно закрылся родильный дом ЮУГМУ (роддом №7 на ул. Черкасской, 2). Клиника не принимает новых рожениц с 15 июня. У одной из женщин уже после родом выявлено поражения легких (тест был отрицательным). Принято решение провести обработку всех помещений.

Родильный дом №8 Челябинска закрыт с 16 июня 2021 года. «Извините, у нас временно закрыто», - сообщается в Инстаграм медицинского учреждения. В роддоме пояснили, что закрытие связано с перепрофилированием под ковид.

«Восьмерка уходит под ковид, но там незначительное количество родов, поэтому это никак не отразится на оказании помощи женщинам, которые будут маршрутизированы в другие роддомы», - пояснила Ирина Гехт.