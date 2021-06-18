18.06.2021
В Tele2 рассказали, в чем секрет успеха компании
18.06.2021
В Магнитогорске в машине сгорел водитель
18.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции
18.06.2021
Пушкин, Блок, Есенин: южноуральские заключенные зачитываются стихами
18.06.2021
Челябинец утонул в Абхазии
18.06.2021
Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги
Два роддома Челябинска закрыты из-за ковида
16.06.2021
Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции
16.06.2021
В правительстве Челябинской области 60% защищены от ковида, в том числе 40%- привиты
16.06.2021
Молодые южноуральцы стали чаще болеть ковидом и чаще становиться источником заражения
19.05.2021
Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021