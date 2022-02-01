Два юных жителя Челябинской области получили новые кибер-руки

В Челябинской области третьеклассник Андрей Карабанов и учащийся техникума Сергей Петров получили новые кибер-руки.

Получить бионические конечности ребятам помог российский разработчик функциональных протезов рук (компания «Моторика») и благотворительный фонд «Бирюзовый».

Серьезный вклад в сбор средств на протезы, дающие возможность не только выполнять бытовые действия, заниматься спортом, но и работать с техническим оборудованием, внесли школьники лицея №95, которые собирали макулатуру и участвовали в школьной благотворительной ярмарке.

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Андрею Карабанову девять лет. С пяти лет играет за команду миасского футбольного клуба «Торпедо». Кроме того, Андрей увлекается спортивным ориентированием и занимается в школе искусств.

Раньше ребенок пользовался активным тяговым протезом предплечья, однако очень хочет приобрести новые суперспособности с помощью бионического протеза. Как рассказывают родители Андрея, про «Моторику» они узнали из сюжета по телевидению. Маме и папе школьника понравилось, что производимые компанией протезы не маскируют проблему и что ребенок может выбрать дизайн по своему вкусу.

Второй новоиспеченный обладатель кибер-руки Сергей Петров учится в техникуме по специальности «Монтаж промышленного оборудования». В свободное от учебы время увлекается компьютером и автомобилями.

Торжественное вручение новых бионических протезов прошло 27-го января.

Отметим, благотворительный фонд «Бирюзовый» совместно с «Моторикой» на протяжении нескольких лет решают в Челябинске масштабную задачу по выстраиванию системы реабилитации для всех, кто нуждается в современных функциональных протезах рук, оказывают бесплатную поддержку и помогают с подготовкой необходимых документов, протезированием и последующей реабилитацией.

«Бирюзовый» на регулярной основе помогает южноуральцам с финансированием и обеспечивает информационную поддержку. Кроме того, фонд договорился с реабилитационным центром в Челябинске о реабилитации юных южноуральцев на постоянной основе. Так, в 2022-м году 12 детей, живущих в Челябинской области, пройдут бесплатную реабилитацию по новым технологиям протезирования.