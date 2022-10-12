Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса

Партию продуктов весом около двух с половиной тонн передали челябинские таможенники жителям Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерации.

Почти две с половиной тысячи пачек макарон и больше тысячи тонн муки отправятся на Донбасс в рамках проекта «Все для победы!».

«Продукция приобретена на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В акции приняли участие ветераны таможенных органов, действующие сотрудники и члены Молодежного совета таможни», - говорит заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин.

Напомним, месяц назад таможенники уже отправляли продукты на Донбасс вместе с гуманитарной помощью, собранной различными предприятиями области. О прибытии жизненно важного груза по назначению сообщил командир одного из батальонов Донецкой народной республики, поблагодарив южноуральцев за поддержку.