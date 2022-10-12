12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
12.10.2022
ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть
12.10.2022
Герои СВО
12.10.2022
В Кыштыме пенсионерку придавило шкафом при перестановке мебели
12.10.2022
Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса
12.10.2022
В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками
Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса
Гуманитарная помощь
05.10.2022
Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса
09.09.2022
Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь
30.08.2022
Всем миром: ОНФ отправил из Челябинской области рекордную партию гуманитарной помощи Донбассу
14.07.2022
ГРЦ Макеева собрал очередную партию гуманитарного груза для Донбасса
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022