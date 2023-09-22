Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске закрыли до 30 сентября

Движение по улице 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска закрыли до 30 сентября.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, продление ограничения связано с продолжением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы.

В администрации города уточнили, что до конца сентября транспорт не сможет передвигаться на участке от дома №1А по улице 60-летия Октября до дома №3А по улице Сталеваров и в районе дома №2 по улице 60-летия Октября.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.