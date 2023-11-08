Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября

В Челябинске до 15 ноября ограничили движение транспорта по улице Энтузиастов.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, речь идет об участке в районе дома №18-А.

Ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.