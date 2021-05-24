Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что последствия провала грунта на улице Куйбышева ликвидированы. Движение для транспорта открыто.

Об этом Александр Астахов сказал сегодня, 24 мая, на аппаратном совещании в администрации города.

«Работы по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части были завершены – их выполняло МУП «ПОВВ». Теперь автомобили снова могут ездить по данной улице», - сказал Астахов.

Напомним, в начале апреля в районе дома №7 на улице Куйбышева образовался огромный провал из-за разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 миллиметров. Из-за ЧП пришлось ограничить движение транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в середине апреля оценил ход работ и заверил жителей, что дому ничего не угрожает.