Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева

Коллектор на улице Куйбышева Челябинска, где – в районе дома №7 – девятого апреля случилось проседание грунта продолжает работать в штатном режиме. Об этом сегодня, четвертого мая, сообщили в мэрии города.

Власти южноуральской столицы напомнили, что на прошлой неделе были начата санация коллектора методом спирально-навивной технологии SWPSL на участке от улицы Куйбышева в сторону многоквартирного дома №7. Работы осуществляет подрядная организация ООО «ЛайнерТек».

Данный метод ведется без проведения земляных работ и остановки коллектора: выполнена промывка коллектора 143 м.п. (100% поврежденного участка коллектора), навивка трубопровода - 63 м.п. (44%), запечатаны концы навитой трубы в колодце, ведётся работа по установке дорожных знаков для ограничения движения на перекрестке Куйбышева – Чайковского и ограждение территории под установку оборудования для навивки.

Подрядная организация ООО «Геострой» произвела демонтаж всех обсадных свай, подпорной стенки, выемку сжимаемого грунта на участке временного переезда через траншею, засыпку скальным грунтом траншеи на проезжей части по улице Куйбышева.

Также были смонтированы два колодца возле дома по Куйбышева, 7, произведена врезка из колодца дворовой сети в колодец К5.

Продолжается обратная засыпка грунта на участке от К3 до К4, ведутся работы по очистке проезжей части от грунта, частично вывезены материалы, оборудование и вагончики.