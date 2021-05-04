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С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
04.05.2021

С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
В челябинском дворце спорта «Юность сегодня, четвертого мая, стартовали чемпионат и первенство Ро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.05.2021

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.05.2021

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.05.2021

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
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04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева

Коллектор на улице Куйбышева Челябинска, где – в районе дома №7 – девятого апреля случилось проседание грунта продолжает работать в штатном режиме. Об этом сегодня, четвертого мая, сообщили в мэрии города.

Власти южноуральской столицы напомнили, что на прошлой неделе были начата санация коллектора методом спирально-навивной технологии SWPSL на участке от улицы Куйбышева в сторону многоквартирного дома №7.  Работы осуществляет подрядная организация ООО «ЛайнерТек».

Данный метод ведется без проведения земляных работ и остановки коллектора: выполнена промывка коллектора 143 м.п. (100% поврежденного участка коллектора), навивка трубопровода - 63 м.п. (44%), запечатаны концы навитой трубы в колодце, ведётся работа по установке дорожных знаков для ограничения движения на перекрестке Куйбышева – Чайковского и ограждение территории под установку оборудования для навивки.

Подрядная организация ООО «Геострой» произвела демонтаж всех обсадных свай, подпорной стенки, выемку сжимаемого грунта на участке временного переезда через траншею, засыпку скальным грунтом траншеи на проезжей части по улице Куйбышева.

Также были смонтированы два колодца возле дома по Куйбышева, 7, произведена врезка из колодца дворовой сети в колодец К5.

Продолжается обратная засыпка грунта на участке от К3 до К4, ведутся работы по очистке проезжей части от грунта, частично вывезены материалы, оборудование и вагончики.

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Ветеранам Великой Отечественной войны из ряда городов Челябинской области предоставляется возможн
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.05.2021

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Дарья Акулова из Челябинской области стала победительницей первенства Европы по скалолазанию. Она
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.05.2021

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
04.05.2021

С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
В челябинском дворце спорта «Юность сегодня, четвертого мая, стартовали чемпионат и первенство Ро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.05.2021

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
В понедельник, третьего мая, у православных началась Светлая Пасхальная Седмица. В ночь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.05.2021

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Сегодня праздник Первомая, день труда и солидарности трудящихся, праздник, доставшийся нам от наш
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С праздником Первомая!

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Завтра, первого мая, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Ве
Общество

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Вузам Российской Федерации, подведомственным Минобрнауки, рекомендовано в период нерабочих дней с
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29.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск – город странных подрядчиков и, увы, не менее странных жителей, которые, как по
Среда обитания

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец. Люка не было ни вчера,
Общество

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец

28.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало рекомендации работникам и работодателям по
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Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере

27.04.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:24

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:10

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.05.2021 11:48

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:43

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:41

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:33

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:06

«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:57

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:51

В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:22

В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 00:38

В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
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03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:43

Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 13:19

Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:44

В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:42

В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:31

Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:30

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 11:10

Христос Воскресе!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 10:29

В чем особенности продвижения интернет-магазина

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:14

Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:08

Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
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01.05.2021 12:05

Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
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01.05.2021 12:02

Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
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01.05.2021 12:00

Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
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01.05.2021 11:52

Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России
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01.05.2021 11:48

Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
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01.05.2021 11:32

С праздником Первомая!
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30.04.2021 23:42

На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
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30.04.2021 23:31

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после столкновения с автокраном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 22:49

Замминистра строительства Челябинской области освобожден от занимаемой должности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:47

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:27

В ночь на 1 мая заморозки, днем 1 и 2 мая - тепло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 1-3 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:40

Наталья Котова пообещала челябинским садоводам помочь в решении вопроса с субсидированием СНТ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:28

В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:13

Как будут выглядеть новые общественные пространства Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:02

«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:46

Челябинцы во главе с Владовым критикуют результаты благоустройства территории аэропорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:44

Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:42

Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:18

«Мир! Труд! Майя!»: челябинский зоопарк приглашает горожан на день рождения к лисе и в гости к приматам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:57

Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:37

На Пасху южноуральцам покажут «Рай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:31

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Южного Урала почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:14

Челябинский депутат Владимир Корнев будет помогать инвалидам всего Южного Урала

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:13

Талантливые школьники Челябинской области на майские праздники устремятся в небо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:48

В Челябинскую область приедет «Ангел Земной. Человек Небесный»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:36

Новый проект Озёрского «Золотого петушка» для «Наших детей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:33

В Челябинске помыли памятник вождю мирового пролетариата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:14

Челябинский облсуд взыскал с экс-полицейского 940 тысяч, полученных им в виде взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:12

Ринат Кучитаров проверил ход реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ЖК «Ньютон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:54

Юрий Латышев обеспокоен судьбой старинных зданий Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:25

На трассе Магнитогорск-Уфа вспыхнул газопровод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:19

В Челябинской области выросло число выявленных за сутки случаев ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:03

В Челябинске сотрудника «Молодежного театра» осудили за получение взятки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:22

Южноуральцы, пострадавшие на Чернобыльской АЭС, получат матпомощь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:21

Челябинские власти пообещали жителям Чурилово достойную дорогу и кольцевое движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:19

Южноуральцы могут отправить друзьям пасхальные открытки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:10

В Челябинской области такси бесплатно довезут ветеранов войны до пунктов вакцинации и аптек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:08

Мнение ОНФ: В Челябинске дорожные подрядчики даже работу над ошибками выполняют с ошибками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:59

На Комсомольском проспекте Челябинска с осени этого года уменьшатся транспортные заторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:54

Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:46

В Сосновском районе создают промышленный парк по переработке полимеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:41

В Норвегии сняли сериал "Фронтовики", воспевающий фашизм
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:40

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком потеплении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:38

Обнародована схема ограничения движения 1 мая в Челябинске

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:34

Спасенный в Челябинской области медвежонок Умка летит в Хабаровск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:14

В Копейске в карьере утонул 12-летний подросток
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:13

В пятницу в Челябинской области местами дожди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:12

Почта, МФЦ, Росреестр и ГИБДД меняют график работы на майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:10

У православных Страстная пятница
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:08

КСП проверит использование бюджетных средств при строительстве больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 21:36

В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:38

В Челябинской области сошли с рельсов электровоз и вагон с зерном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:25

Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 18:19

Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:56

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:47

Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:21

На челябинской сцене запоет новый Риголетто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:13

Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:21

В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:01

Челябинскому полицейскому, обвиняемому во взятке, продлили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:51

Для защиты интересов рыбопромышленников в регионе будет создана отраслевая ассоциация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:47

В Златоусте будут судить бизнесмена, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:44

Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:41

Замглавы Челябинска Олега Извекова оставили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:28

С 4 по 7 мая региональная сеть ВТБ в Челябинской области будет работать в полном объеме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:45

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:42

Водитель мусоровоза осужден за смертельное ДТП под Челябинском

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:21

В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:02

Под суд пойдет южноуралец, переломавший кости собаке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:54

Общественники заявили об уничтожении объекта культурного наследия в центре Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:31

Челябинская область получила дополнительные федеральные средства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:30

Горячую воду в Челябинске начнут планово отключать с конца мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:17

В аэропорту Челябинска дворник похитил пакет с сыром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:06

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 60 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:04

Челябинск вместе со своим Давидом поприветствовал мэра Флоренции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:27

АЗ «Урал» поддерживает молодых и ценных сотрудников предприятия

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Челябинец раскидал использованные подгузники в отделе судебных приставов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Алексей Текслер обратится к Заксобранию Челябинской области 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:23

Тефтелев не смог добиться смягчения приговора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:08

В Челябинске коллектор на Куйбышева заработал в штатном режиме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:50

Депутат ЗСО, обвиняемый в даче взятки, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:19

Бастрыкин поручил установить мемориал в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:16

Для активного долголетия: пожилым жителям поселка Метлино подарили наборы для скандинавской ходьбы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:13

Жители Тюлюка: После поездки в деревню надо к неврологу обращаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:57

Педофилу, напавшему на девочку в подъезде Челябинска, предъявили обвинение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:50

Златоустовская «Уралочка» начинает борьбу за главный клубный трофей Европы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:44

В Челябинской области стартовала международная акция «Сад памяти»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:28

О реальном состоянии экономики Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:27

ПАО «ММК» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2020 год
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29.04.2021 10:25

Максимально эффективно: ММК централизовал операции по факторингу
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29.04.2021 10:24

В выходные начнут работу садовые маршруты в Челябинской области
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29.04.2021 10:23

Глава ГЖИ Челябинской области покидает занимаемый пост
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29.04.2021 10:21

Сегодня у православных Чистый четверг
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28.04.2021 19:40

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 19:16

В четверг в Челябинской области местами дожди, возможен ночью мокрый снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 18:25

Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 18:11

«Вы номер один»: солистка оперной труппы челябинского театра покорила Бедроса Киркорова
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28.04.2021 17:59

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Троицка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:56

Как и где в Челябинске будет ходить транспорт 1 и 2 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:54

Глава горздрава Челябинска Горлова покинула занимаемый пост и возглавила ГКБ №11
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:50

Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроют 14 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:06

В Челябинске у входа в налоговую дерево рухнуло на машину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:51

Текслер поручил обеспечить антитеррористическую защищенность детских лагерей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:47

Поисковики отряда "Росток" вернулись из Армянска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:46

Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:23

В Челябинске деятели культуры и историки, митрополит и муфтий приняли участие в открытии выставки о войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:07

Челябинский НХТ 9 мая выйдет на «Бруклинский мост»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:01

Текслер поручил обеспечить безопасность южноуральцев в длинные майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:45

Челябинцы увидят «Лебединое озеро» Классического Национального Русского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:44

В Челябинске возбудили дело о нападении мужчины на девочку в подъезде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:38

Женсоветы Еткульского района объединяют женщин на добрые дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:56

Челябинцы могут выбрать картину Никаса Сафронова, которую приобретут в дар музею
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:38

Десять мемориальных комплексов «Вечный огонь» в Челябинской области подключат к сетевому газу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:36

В Челябинской области девушка обезглавила скульптуру художника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:32

Владыка Никодим выразил соболезнования по поводу кончины настоятеля челябинского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:21

Абонентам МегаФона пришлась по душе идея самостоятельной активации SIM-карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:05

Магнитогорские депутаты поблагодарили студентов-медиков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:03

В Челябинске в детском садике нашли некачественный рис
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:44

Доверие южноуральских предприятий к нацпроекту «Производительность труда» растет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:36

Участники и инвалиды войны ко Дню Победы получат ежегодную выплату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:26

Коллеги и вдова умершего после избиения обозревателя «Магнитогорского металла» сомневаются, что судят виновного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:24

В Челябинской области умер дедушка, которого волонтеры нашли в болоте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:05

В Центральном районе Челябинска начали обрабатывать парки от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:03

Муниципалитеты Челябинской области завершают отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:50

Россияне высказались против обязательной антиковидной вакцинации абитуриентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:43

Сотрудники ГК «Здоровая Ферма» обратились в комиссию по этике Госдумы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:35

Майские праздники в Историческом музее. Программа мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:31

Челябинский Миасс во власти фекалий – общественники снова бьют тревогу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:22

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:48

За сутки коронавирус оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:13

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:02

Магнитогорец пойдет под суд за стрельбу в трамвае по подросткам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:55

Не умеют или не хотят? Дороги в Челябинске строят и ремонтируют из рук вон плохо

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:49

В Челябинске из Курчатовского района вывезли 828 тонн мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:45

В нацпарке «Таганай» заметили пернатую хохотунью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:23

Спустя ровно два века Наполеон «воскреснет» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:22

«Последний звонок» для выпускников Челябинска прозвучит раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:06

В Челябинске назвали места с самым свежим воздухом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:51

В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:47

В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:44

Театр кукол Челябинска в майские дни исполнит «Полонез Огинского»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:29

В Челябинске завершен отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:43

Озёрский «Золотой петушок» заварил волшебную кашу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:38

Владельцы карт «Мир» при оплате услуг Ростелекома получат кешбэк

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 18:44

Минсоц проведет проверку по ЧП в многодетной семье Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:45

Эдгард Запашный: Челябинский цирк - один из лучших в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:42

Житель Республики Беларусь, из-за своих долгов застреливший человека, отправится за решетку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:26

В Челябинской области детям предоставят льготы при посещении учреждений культуры в нерабочие дни мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:24

Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:13

Челябинск очистят от наклеек «Хазиев работает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:02

В среду в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:24

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:00

ЮУТПП примет участие в проекте по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:59

В Чебаркуле нашли дедушку, пролежавшего в болоте пять дней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:50

Олег Екимов: Задача профсоюзов - добиваться достойной заработной платы и безопасных условий труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:33

Заключен договор на поставку 30 трамваев в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:14

Задержаны иностранцы, организовавшие в Челябинске сообщество по торговле наркотиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 14:24

С первого мая возобновятся досуговые мероприятия для пожилых южноуральцев