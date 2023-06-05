05.06.2023
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
05.06.2023
В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов
05.06.2023
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
04.06.2023
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
25.05.2023
На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023