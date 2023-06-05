Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено

В столице Южного Урала сегодня, пятого июня, ограничили движение транспорта по правой полосе путепровода «Челябинск-Главный» - на подъеме с улицы Железнодорожной и спуске к автодороге Меридиан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение здесь будет закрыто до десятого июня по причине проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях, которые осуществляет ОАО «МРСК Урала».

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.