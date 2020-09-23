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Дырявая крыша и бездействие коммунальщиков довели жителя Челябинска до серьезных проблем с сердцем

Фото: 
Гражданский патруль
Общество
Сегодня, 12:32
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Дырявая крыша и бездействие коммунальщиков довели жителя Челябинска до инвалидности - у живущего в разрухе горожанина, которому никто не хотел помогать, на нервной почве начались серьезные проблемы с сердцем. Теперь Дмитрий Колесниченко - инвалид второй группы.

Интересно, что челябинец выиграл несколько судов, однако несмотря на это немаловажное обстоятельство ремонт в его квартире до сих пор не сделан – исполнение судебного решения никто не контролирует.

О тяжелой ситуации, в которой оказался Дмитрий Колесниченко, рассказала общественная организация «Гражданский патруль», куда инвалид обратился за помощью.

«Проблемы с крышей трехэтажки, в которой он проживает, начались более пяти лет назад. Протекающая из-за дождей и таяния снега кровля начала рушиться, произошла деформация балок. Колесниченко обратился в ЖЭУ-1 и «Жилкомсервис» с просьбой о ремонте, не предполагая, что эпопея затянется не на один год», - сообщили в «Гражданском патруле».

По словам Дмитрия Колесниченко, данные организации, проводившие замену потолочных балок в его квартире, на две недели бросили начатый еще в июне ремонт – своих работников они перевели на другой объект.

«Сейчас в большой комнате обрушен потолок, заменены три балки, демонтирована четвертая. Так как на чердаке разломано слуховое окно над комнатой, щиты из досок не доделаны, квартира быстро охлаждается, ведь на улице всего +4 градуса», - рассказал Дмитрий Колесниченко.

Челябинец пожаловался, что ему очень тяжело жить в такой квартире – он попросту замерзает.

 

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