ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек

Сегодня, 25 февраля, Единая дежурная диспетчерская служба призвала жителей Челябинска к бдительности. Разница дневных и ночных температур может спровоцировать падение сосулек и снега.

«В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны» — говорится в официальном обраении в ЕДДС.

Сообщить об опасных местах в городе предлагают челябинцам по телефону по телефону 263-21-21, а в экстренных случаях - звонить 112.