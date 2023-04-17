«Единая Россия» и «Акваспас» запустили в Челябинске курсы по оказанию первой помощи

В Челябинске «Единая Россия» совместно с центром первой помощи «Акваспас» запустили курсы по оказанию первой помощи.

Идея создания бесплатных курсов принадлежит координатору партийного проекта «Здоровое будущее» Антону Рыжему и реализуется в рамках народной программы «Единой России» и партпроекта «Здоровое будущее».

Первые четыре группы уже отучились на курсах, занятия прошли в спортивном зале детской поликлиники №8 имени Невского.

«Курсы первой помощи в виде интенсива - отличный способ взбодрить себя и совместить обучение, новые знакомства и ценные знания. Такие курсы стоят немалых денег. Мы проводим их бесплатно. Я убежден, что занятия должны проводиться на безоплатной основе по всей стране. Эти знания могут спасти чью-то жизнь, они бесценны», - подчеркнул Антон Рыжий.

«Важно понимать, что оказание первой помощи всегда связано с жизнью человека. Если вы одни и рядом нет врачей, а человек без сознания - шанс на жизнь ему может дать в этом случае только вы. Вы добровольно решаете, оказать пострадавшему первую помощь или нет. У нас есть федеральный закон, который регламентирует такую помощь. Многие люди боятся, не знают, что делать, плюс в стрессовой ситуации теряются. Мы учим четким алгоритмам и даем юридическую базу, чтобы вы чувствовали себя уверенно», - рассказала инструктор «Акваспас-ЧелПК», спасатель Каролина Коровина.

На занятиях есть и теория, и практика, уделяется время теме сердечно-легочной реанимации и разбору нормативно-правовых аспектов оказания первой помощи.

«Хочу выразить благодарность администрации поликлиники и нашему прекрасному спикеру за курс оказания первой помощи. Для всех желающих было удобно подобранное время. Само изложение материала оказалось простым и понятным, все знания применялись на практике с манекенами и масками. Большое спасибо», - поделилась эмоциями слушатель курса Зарина Сундетова.

Как сообщили в пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России», на прохождение курсов было подано более двухсот заявок. Обучение инструкторы «Акваспас» организовали на базе детской поликлиники №8 имени Невского.