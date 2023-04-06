«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим.

За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтеры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысячи активистов молодежных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также партия запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтерам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжелую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами. Из Удмуртии - автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

В Челябинской области с момента проведения спецоперации по инициативе секретаря реготделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера «Единая Россия» направила на Донбасс 26 гуманитарных конвоев с общим грузом около 700 тонн.

Как рассказала заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии, координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Ирина Гехт, в подшефные города ДНР - Ясиноватую и Волноваху - регион направлял стройматериалы для восстановления инфраструктуры, спецтехнику для эффективной работы жилищно-коммунальной сферы, автомобили скорой медицинской помощи, пожарно-техническое оборудование.

«Партийцы направляли продукты для поддержания и обеспечения хлебопекарного производства, компьютеры и учебное оборудование для организации образовательного процесса в школах, лекарства и медицинское оборудование для больниц и госпиталей. В пункты боевого слаживания для мобилизованных южноуральцев и добровольцев местные отделения партии регулярно доставляют посылки вместе с письмами и детскими рисунками. Сбор и формирование грузов ведется совместно с местными отделениями партии, предприятиями региона, образовательными и медицинскими учреждениями, некоммерческими организациями и жителями области», - рассказала Ирина Гехт.

Активную работу по поддержке женщин и семей с детьми Донбасса проводит партийный проект «Женское Движение Единой России». Гуманитарную и волонтерскую помощь партийцы оказывают семьям мобилизованных, «Единая Россия» совместно с проектом #МЫВМЕСТЕ помогает семьям с детьми в решении организационных и бытовых вопросов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.