«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере

«Единая Россия» рассказала челябинским школьникам о перспективах работы и самореализации в ИТ-сфере.

Экскурсию по ИТ-парку и лекцию о том, как построить карьеру в сфере цифровых технологий, ученикам ИТ-лицея Привилегия провел координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Дмитрий Козленков, ставший главным спикером встречи.

Мероприятие состоялось в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия», при поддержке Минцифры.

Подобные лекции партийный проект «Цифровая Россия» провел по всей стране.

Как отметил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин, интерес к работе в ИТ должен формироваться еще в школе.

«Поэтому мы решили дать подросткам возможность пообщаться с практикующими ИТ-специалистами, задать вопросы об их работе. Эта акция «Цифровой России» на реальных примерах показывает талантливым школьникам, какие возможности есть у айтишников в России, и помогает развеять мифы, связанные с работой в ИТ. И главное – молодые люди узнают, с чего начать свой карьерный путь в сфере цифровых технологий. Уверен, что такие встречи станут регулярными и помогут многим школьникам определиться с будущей профессией», - сказал Антон Немкин.

Учащиеся челябинского лицея задавали вопросы про языки программирования, образование и репутацию в ИТ-сфере. Лекция вызвала живой интерес у ребят, а информация о том, что в Челябинской области в этой сфере работают более пяти тысяч компаний, а не 10-20, как предполагали школьники, произвела настоящую революцию.

«Эти компании работают не только на Челябинский рынок, они трудятся на рынок всей страны, на зарубежные и азиатские рынки. Поэтому перспективы в части ИТ-сферы в Челябинске огромные, здесь есть хорошие компании, хорошие продукты и мы всегда рекомендуем ребятам и учиться в нашем регионе, и строить карьеру, потому что для развития здесь есть все возможности», - подчеркнул Дмитрий Козленков.

Участник встречи, восьмиклассник ИТ-лицея Привилегия Григорий Гришечкин поделился впечатлениями о семинаре, признавшись, что его удивило количество ИТ-компаний в Челябинской области: «Не знал, что их столько и что всем требуются сотрудники, а также что наши челябинские ИТ-компании известны по всему миру. Хотелось бы связать свое будущее с цифровыми технологиями. После того, что я сегодня услышал, думаю, в Челябинске есть все возможности развиваться в этом направлении».

Координатор партпроекта «Цифровая Россия» рассказал об известных и уже реализованных проектах южноуральских айтишников, а также о тех, что сейчас в работе. Например, информационные технологии, позволяющие медикам обнаружить рак кишечника на самых ранних стадиях.

«Ребята на стыке медицины и ИТ-технологий создали нейросеть, которая распознает уже с точностью более 90% рак кишечника при проведении процедуры колоноскопии. Рядом с экраном со стандартным прибором для колоноскопии ставится дополнительный экран, который выделяет с помощью нейросети зоны, попадающие под подозрение, и помогает врачам не пропустить эти участки и диагностировать заболевание на самых ранних стадиях. И есть поручение губернатора Алексея Текслера, чтобы эта технология была внедрена в медицинские учреждения Челябинской области. Сейчас у нас идет активная стадия формирования этого проекта», - рассказал Дмитрий Козленков.

В 2022 году на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак заявил о том, что цифровая отрасль испытывает «кадровый голод». По его оценке, недостаток ИТ-специалистов в России составил более одного миллиона человек.

«Цифровая Россия» на регулярной основе займется проведением подобных профориентационных встреч со школьниками и студентами, будет не только рассказывать о перспективах работы и самореализации в ИТ-сфере, но и вовлекать молодежь в интересные проекты уже сейчас, помогать ребятам проходить дополнительное обучение, летние стажировки и практики в отечественных ИТ-компаниях.