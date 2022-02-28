28.02.2022
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
28.02.2022
Челябинские сирены второго марта будут молчать
28.02.2022
На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест
28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
24.02.2022
Челябинцев приглашают к рассмотрению инициативного проекта по благоустройству территории зоопарка
22.02.2022
Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды
14.02.2022
В челябинском зоопарке снежный барс загрыз Аида
09.02.2022
С бассейнами и берлогами: косолапым обитателям челябинского зоопарка подарят лучшие условия жизни
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022