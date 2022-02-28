Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна

Жители Челябинска считают необходимым убрать парковку в парке Гагарина, которая находится рядом с рестораном «Шафран»

Такую точку зрения горожане единодушно высказали на состоявшемся накануне, 27-го февраля, собрании по рассмотрению инициативного проекта благоустройства части территории МБУК «Зоопарк» и участию в программе инициативного бюджетирования.

Как ранее отмечали в муниципальном учреждении, приглашая жителей южноуральской столицы на встречу, проектом предусмотрено устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы».

Инициативный проект, подчеркнули в зоопарке, призван обеспечить безопасность жителей и гостей Челябинска на участке от входа со стороны «Родника» до вышеназванной экспозиции, увеличить эстетическую привлекательность территории, улучшить ее функциональные показатели.

О результатах встречи в своем телеграм-канале рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина. По ее словам, помимо того, что челябинцы высказались о судьбе парковки возле «Шафрана», участники собрания пришли к мнению, что данный земельный участок следует реанимировать высадкой газона и сеянцев хвойных деревьев.

«Взамен этой парковки - обустроить другую, которую можно расположить перед въездом в парк Гагарина. Сейчас там пыльный пустырь, который служит несанкционированной парковой. Благо, территория немаленькая и позволяет это сделать», - резюмировала Елена Вахтина, добавив, что директор зоопарка лично провел всех по маршруту подведомственной территории и рассказал о грядущих планах.

Районный депутат отметила, что нынешний вариант представленного проекта напоминает уже реализованный на обкомовской дороге, ведущей к резиденции главы региона.

«По фонарям нужно определиться с требованиями по освещенности и с требованиями по экологии: где и как поставить столбы, чтобы не засвечивать лес и не повредить корневую систему деревьев. Еще в идеале следует обустроить пешеходный переход от «Родника» через улицу Мелькомбинат-2», - констатировала Вахтина.