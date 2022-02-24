Челябинцев приглашают к рассмотрению инициативного проекта по благоустройству территории зоопарка

В Челябинске в воскресенье, 27-го февраля, в 15 часов состоится собрание жителей города по рассмотрению инициативного проекта благоустройства части территории МБУК «Зоопарк» и участию в программе инициативного бюджетирования.

Как отмечают в муниципальном учреждении, проектом предусмотрено устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы».

Инициативный проект призван обеспечить безопасность жителей и гостей Челябинска на участке от входа со стороны «Родника» до вышеназванной экспозиции, увеличить эстетическую привлекательность территории, улучшить ее функциональные показатели.

«Сегодня дорожное покрытие от железнодорожного переезда до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» практически отсутствует, нет благоустроенных мест для парковки автотранспорта. Отсутствует освещение пешеходной зоны, что создает опасность передвижения на данном участке. Реализация проекта даст возможность безопасному продвижению пешеходов к экспозиции и в парк имени Гагарина, гарантирует проезд аварийного спецтранспорта, удобство передвижения автотранспорта на данном участке», - отмечают в зоопарке.

Собрание состоится на территории учреждения (вход на экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы» - парк динозавров «Затерянный мир»; въезд со стороны ТРК «Родник»).