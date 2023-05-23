23.05.2023
«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
«Единорожок» снова в Челябинске: горожан приглашают на фестиваль мороженого
03.06.2022
Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой
01.06.2022
Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!
01.06.2022
В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»
01.06.2022
Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023