«Единорожок» снова в Челябинске: горожан приглашают на фестиваль мороженого

В городском саду имени Пушкина в субботу, третьего июня, юных челябинцев будут угощать мороженым – спасибо фестивалю «Единорожок», приуроченному к международному Дню защиты детей.

Главным героем праздничного события станет уже полюбившийся маленьким горожанам единорожек по имени Рожок.

Идейным вдохновителем фестиваля мороженого в Челябинске является учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, рассказавшая, что с учетом опыта прошлого года в 2023-м фестиваль было решено провести в горсаду имени Пушкина.

«Будет еще больше гостей, больше детей, в два раза больше бесплатного мороженого, больше станций, больше активностей, конкурсов и веселья. Ведь именно так и должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей - лето, улыбки, мороженое и, конечно, счастливые лица детей», - сказала Ирина Текслер.

Гости фестиваля смогут полакомиться сладкой ватой, классическим, мягким и жареным мороженым, принять участие в играх и мастер-классах, насладиться яркой концертной программой, сделать креативное фото на память в фотозоне и потанцевать на пенной вечеринке.

За выполнение заданий самые активные ребята получат прохладное лакомство совершенно бесплатно.

Насыщенная программа фестиваля рассчитана на весь день – «Единорожок» будет радовать гостей с десяти утра до десяти вечера.

Организатором фестиваля выступает Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 - при поддержке администрации Челябинска.