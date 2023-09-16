Ефим Ховив: человек, который руководил литературным «цехом» ЧТЗ полвека

Завод ЧТЗ, отметивший недавно свою 90-летие, обогатил историю города многими именами в культуре и искусстве Челябинска.

Одному из таких людей-тракторостроителей Ефиму Григорьевичу Ховиву в сентябре исполнилось бы 95 лет.

Его можно назвать начальником литературного производства ЧТЗ, именно он почти полвека был руководителем литобъединения завода, за это время «из заводской проходной» в литературу вышло немало поэтов и прозаиков: Ю. Подкорытов, Н. Пикулева, В. Киселева, И. Лимонова, В. Андреев, С. Школьникова, М. Меньшикова, К. Рубинский.

В истории культурного Челябинска Ефим Ховив остался как вдохновитель знаменитого ФЛЮСа – фестиваля любителей юмора и сатиры, попасть на который было непросто, хотя «по статусу» это было заводским мероприятием и проводилось в заводском театре. ФЛЮС проходил в Челябинске с 1979 по 2000 год.

Ефим Григорьевич не был уральцем по рождению. Он родился 15 сентября 1928 года в Белоруссии, в Витебске. Война застала мальчика в детском санатории «Барвиха» под Москвой. Эшелон с детьми, где был и Ефим, доехал до Чебаркуля, где мальчика отыскала мать. Позже они узнали, что отец, сестра и другие родственники погибли в оккупации, старший брат сгорел в танке.

В 14 лет зимой 1941–1942 года Ефим Ховив работал на оборонном заводе в Чебаркуле, продолжил учёбу в школе и был внештатным сотрудником в чебаркульской газете «Южноуралец». На ее страницах появились первые стихи Ефима Ховива.

В 1943 году Ховив с матерью переехали в Челябинск.

Школу он закончил в 15 лет. Стал студентом исторического факультета Ленинградского университета. В годы учебы работал в университетской газете, водил экскурсии по Петропавловской крепости.

В 1951 году после окончания университета Ховив вернулся в Челябинск, стал работать в редакции газеты Челябинского тракторного завода «За трудовую доблесть».

С этого и началась его связь с ЧТЗ, которая продлилась всю жизнь.

Здесь в 1955 году Ефим Ховив возглавил литературное объединение ЧТЗ, ставшее настоящей школой для многих челябинских писателей и поэтов.

Именно Ховив дал «путёвку» в детскую литературу молодому инженеру ЧТЗ Нине Пикулевой, стихи которой сегодня знают дети по всей России.

«Со школьной скамьи пришла я под крыло Ефима Григорьевича Ховива во Дворец культуры ЧТЗ, и стало оно для меня главной литературной школой, и вывело на светлую, пусть и многотрудную дорогу детской литературы, - вспоминает Нина Пикулева.

Ховива не без основания называли первым летописцем ЧТЗ. С 1966 года он выпустил в соавторстве с Л.С. Комаровым, Н.И. Заржевским и А.Г. Киреевым несколько книг, посвящённых заводу. Ховив стал основателем киностудии «ЧТЗ-фильм», где было выпущено около десяи фильмов о легендарном заводе и его ветеранах.

Фильм Ховива «Встретимся в Берлине» о судьбе немецкого коммуниста Альберта Хесслера, связанного со строительством ЧТЗ, получил первую премию на Всесоюзном молодежном слете в Ереване (1980 г.).

Книги воспоминаний о Михаиле Львове и Людмиле Татьяничевой, составителями которых был Ховив, и сегодня интересны и открывают немало страниц о жизни знаменитых земляков-уральцев.

В одной из публикаций, посвященных Ефиму Ховиву, читаем: «На стене Дворца культуры ЧТЗ, где много лет в ЛИТО работал Ефим Ховив, должна быть мемориальная доска с его именем и именами тех, кто прославил старейшее литобъединение (с 1930 года!): М. Львова, В. Кузнецова, Н. Глебова, С. Черепанова, Ю. Подкорытова…».

Стоит повторить данные слова в эти сентябрьские дни, когда знавшие Ефима Григорьевича вспоминают его в дни 95-летия.

Встреча, посвященная памяти Ефима Ховива, прошла в Музее ЧТЗ в день его рождения.