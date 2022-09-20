Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»

Новые экранные пешеходные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске, установленные на остановочных платформах реконструируемого участка между проспектом Ленина и улицей Торговой, могут прослужить долго, несмотря на свою кажущуюся «хрупкость».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, ограждения выполнены из монолитного поликарбоната, их толщина – шесть миллиметров. Установлены прозрачные конструкции подрядной организацией «УралДорСтрой» в рамках заключенного муниципального контракта.

«Монолитный поликарбонат более устойчив к воздействию механических повреждений», - отметил Андрей Ксензов (более устойчив, чем что, - чиновник не уточнил).

Данный полимер, действительно, прочен (об этом пишут различные технические сайты). Благодаря высоким прочностным характеристикам монолитный поликарбонат хорошо переносит град и сильный ветер, выдерживает удары и груз упавших веток, камней. Кроме того, монолитный лист поликарбоната имеет вязкую структуру и хорошо поглощает шум (сколько децибелов способен поглотить полимер, зависит от толщины листа).

Кроме того, поликарбонат сохраняет свою прочность в широком диапазоне температур, составляющем от -50-ти до + 130-ти градусов. Лишь при нагревании свыше + 130-ти градусов пластик размягчается и плавится.

Также в интернет-источниках отмечается, что гарантийный срок службы поликарбоната многие производители обычно указывают как десятилетний, при этом уточняя, что реальный срок службы поликарбоната – таковы практические наблюдения - превышает гарантийный на 10-15 лет, то есть может достигать четверти века.

Минусом установленных на улице Цвиллинга ограждений является, со слов водителей, то, что они сильно бликуют, «отсвечивают». В солнечные дни это может изрядно осложнять движение автомобилистов. Кроме того, челябинцы переживают, что прозрачные конструкции постоянно будут пыльными, грязными (при этом на сайтах, где описаны свойства монолитного поликарбоната, отмечают, что отмывается он легко и быстро).

За чистотой ограждений на Цвиллинга будет следить МБУ «Геоцентр города Челябинска» - подведомственная организация комитета дорожного хозяйства. Отметим, «Геоцентр» будет полностью отвечать за содержание остановочных комплексов на улице Цвиллинга.

«Очистка ограждений, мойка остановочных комплексов будет выполняться согласно утвержденному графику работ», - сообщил Андрей Ксензов (насколько частой будет помывка и насколько эффективной, какая техника будет применяться, пока неизвестно – как говорится, время покажет).

По словам Андрея Ксензова, планируемый срок окончания ремонтных работ по улице Цвиллинга, на участке от проспекта Ленина до Торговой, - первое октября 2022-го года.

В настоящее время завершено остекление остановочных павильонов на остановках «Площадь Революции» в оба направления, сообщил замглавы города. Работы по остеклению продолжаются (известно, что некоторые челябинцы волновались, появятся ли задние стенки у новых остановок, – как оказалось, переживать не стоит: появятся - никто на проезжую часть не выпадет).

Напомним, дюжина посадочных площадок с остановочными павильонами, где установили умные табло, появились - в рамках муниципального контракта по ремонту участка вышеназванного участка улицы Цвиллинга- на следующих участках Цвиллинга (везде – в обоих направлениях): площадь Революции, улица Тимирязева, городской сад имени «Пушкина», улица Орджоникидзе, улица Евтеева, стадион «Локомотив».

Ряд остановок на улице Цвиллинга сместился; появилась новая остановка, на Тимирязева, – между площадью Революции и городским садом имени Пушкина.