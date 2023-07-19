Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом

Главное управление лесами Челябинской области отказало утверждать изменения в план реконструкции отеля на берегу озера Еловое - спальный корпус «Лесное зодчество» и требует через суд признать недействительным разрешение, выданное администрацией Чебаркульского городского округа. Собственник здания - бывший сити-менеджер Челябинска, а ныне индивидуальный предприниматель Сергей Давыдов – также обратился в суд с требованием признать недействительным отказ ГУ лесами.

«Индивидуальный предприниматель Давыдов Сергей Викторович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным отказа Главного управления лесами Челябинской области от 15.05.2023 № 4510 во внесении изменений в решение на реконструкцию нежилого здания спальный корпус «Лесное зодчество» № RU 74314000-009-2022 от 30.05.2022», - говорится в определении суда.

Давыдов требует предоставить ему разрешение на реконструкцию.

Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании назначено на восьмое августа 2023 года.

Практически одновременно Главное управление лесами Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к администрации Чебаркульского городского округа о признании недействительным выданного ими разрешения № RU74314000-009-2022 от 30 мая 2022 года на реконструкцию нежилого здания – спальный корпус «Лесное зодчество». Оно расположено на земельном участке с кадастровым номером 74:38:0101003:766 (земли лесного фонда). Сергей Давыдов привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Это дело планируется рассмотреть в предварительном судебном заседании 13 сентября 2023 года.

Напомним, Сергей Давыдов занимал пост главы администрации Челябинска с мая 2010 года по декабрь 2014 года. Бывший сити-менеджер был арестован 29 сентября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову переквалифицировано на более мягкое – на часть 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности).

Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство ФСБ, прекратил уголовное дело в отношении Сергея Давыдова.

Прокуратура неоднократно пыталась обжаловать решение суда. В марте 2020 года седьмой кассационный суд признал Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве, невиновным. Давыдову также удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.

В 2012 году государственное унитарное предприятие «Санаторий «Еловое», находящееся в собственности области, было признано банкротом. Конкурсный управляющий Денис Быков (он помогал банкротить санаторий-профилакторий «Союз», на месте которого фирма отца Сергея Давыдова строила гостиничный комплекс) в 2013 году продал через аукцион весь имущественный комплекс санатория. Покупатель – строительная компания «Легион-С» - тут же перепродала его компании–застройщику «ДСК-1», аффилированной с сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым через фирму-учредителя «Авега».

Справка.

В июле 2011 года ГУП «Санаторий Еловое» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В августе было введено наблюдение, а шестого февраля 2012 года ГУП признано несостоятельным (банкротом). В сентябре 2013 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом уже ООО санаторий «Еловое» (оно пришло на смену ГУП).

В июле 2013 года ООО «Легион-С» приобрел на аукционе за 110 миллионов 90,9 тысячи рублей семь спальных корпусов санатория «Еловое», административный корпус, климатопавильон, лечебный корпус, клуб – столовую, часовню, детскую, спортивную и танцевальную площадки, склад, гараж, ограждения и право аренды на земельный участок общей площадью 202,2 тысячи квадратных метров. Еще один участник – «Ариант» - торги проиграл.

ООО «Евродвор» приобрел за 35 миллионов рублей нежилые здания, инженерные сети и сооружения, в том числе водозаборную станцию, сети-водопровод, иловые песковые площадки, резервуар, канализационный коллектор, магистральный трубопровод, асфальтированную автодорогу к очистным сооружениям, главную насосную, насосную станцию дренажных вод и право аренды на земельный участок общей площадью 35570 квадратных метров.

Впоследствии ООО «ДСК-1» выкупило у ООО «Легион-С» и ООО «Евродвор» все здания и коммуникации.