Суд подтвердил невиновность бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Сегодня, 12 марта, Седьмой кассационный суд поставил точку в уголовном деле в отношении экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве, которое оспаривала прокуратура. Решение фемиды – все-таки он не виновен.

Через Седьмой кассационный суд обжаловала прекращение уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве, прокуратура. И вот в противостоянии надзорного ведомства и судов различной инстанции уже несколько лет, поставлена точка.

Рассмотрев материалы дела, Седьмой кассационный суд оставил без изменения соответствующие решения предыдущих инстанций.

Напомним, Сергей Давыдов в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, занимая должность главы администрации Челябинска, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, дал устное указание подчиненному о заключении договора между теплоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги – ООО «ГЦНКП», в состав участников которого входили две организации, аффилированные с Давыдовым. 37 миллионов рублей ООО «ГЦНКП» перечислило на расчетные счета аффилированных с Сергеем Давыдовым обществ. Из них 12 миллионов рублей были перечислены ИП «Давыдов В.И.».

Пятого марта 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. Ему был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Затем была череда апелляционных жалоб от прокурора области. Дело «гуляло» по разным судам, в итоге снова вернулось в Челябинск на новое рассмотрение и снова по ходатайству ФСБ уголовное дело в отношении Давыдова было прекращено. Прокурор области снова обжаловал это решение. Суд Екатеринбурга 13 декабря снова освободил Сергея Давыдова от ответственности. Оба решения первой и второй инстанциями обжалованы в кассационном порядке. Затем была подана жалоба в Седьмой кассационный суд.