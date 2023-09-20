Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года

Челябинский областной суд сегодня, 20 сентября, продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемому по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подсудимый просил изменить ему меру пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест, указывая, что не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.

С учетом мнения прокурора облсуд отказал в изменении меры пресечения и продлил Гаврилову срок содержания под стражей до 29 февраля 2024 года, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Отметим, в настоящее время уголовное дело в отношении Гаврилова рассматривается по существу в Правобережном районном суде Магнитогорска.

Напомним, подельником Дмитрия Гаврилова является бывший директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денис Кравченко.

По версии следствия, Гаврилов и Кравченко, занимавшие в 2021 году должности директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» и главного инженера данного муниципального учреждения соответственно, получили от директора коммерческой организации взятку в размере свыше 15 миллионов рублей за заключение контрактов по уборке территории города.

Кроме того, один из обвиняемых похитил более 130 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному предприятию, фиктивного трудоустроив человека, фактически работы не выполнявшего.

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество «напарников» стоимостью более 14 миллионов рублей наложен арест.