20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
20.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2023
В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
15.09.2023
Осужденному за взятки экс-замглавы минстроя Челябинской области смягчили приговор
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
04.09.2023
Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска
29.08.2023
Облсуд не стал ужесточать меру пресечения экс-директору челябинского «Геоцентра»
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023