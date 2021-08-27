Эксперты ОНФ отстояли права многодетной семьи из Южноуральска

Эксперты Общероссийского народного фронта в Челябинской области защитили права многодетной семьи из Южноуральска, которая безуспешно пыталась добиться постановки на учет для получения мер социальной поддержки и жилья. Обратившись в прокуратуру, общественники добились получения семьей статуса многодетной.

Мать пятерых детей из Южноуральска Татьяна Губанова еще в октябре 2020 года предоставила заявление с просьбой поставить семью на учет как многодетную, чтобы в дальнейшем иметь возможность оформить выплаты и встать в очередь на получение жилья. Но ответа так и не получила. Отчаявшись, многодетная мать обратилась за помощью в Народный фронт.

«Татьяна Губанова сообщила нам о том, что ответа на ее заявление и запросы так ни разу и не последовало. Это нарушение действующего закона Челябинской области, который гласит, что решение о признании граждан малоимущими или отказе в таком признании должно быть принято не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения документов. В случае Татьяны, прошло полгода», - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Активисты направили обращения в прокуратуру региона и администрацию Южноуральска, но получили противоречивые ответы от ведомств. Чиновники сообщили, что ни заявления, ни документов к ним от Татьяны Губановой не поступало. В прокуратуре же по результатам проверки сообщили, что администрацией города документы Татьяны Губановой были получены еще в октябре 2020 года, но там их, судя по всему, потеряли.

В ОНФ рассказали, что после проведенного разбирательства сотрудник, отвечавший за регистрацию, покинул свой пост, а многодетная мать получила долгожданное удостоверение многодетной семьи. Сейчас Татьяна Губанова получает все виды государственных пособий на детей, на которые имеет право. Также ей предоставили консультацию о порядке постановки в очередь на получение жилья для многодетных семей.