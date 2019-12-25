«Елка желаний» продолжает исполнять мечты маленьких южноуральцев
Общество
Сегодня, 09:46
Автор: 
Олеся Денисова

Председатель Законодательного собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш исполнил мечту шестилетней Киры Лейтенко из Южноуральска.

На «Ёлке желаний» девочка оставила шарик со своей давней мечтой - Кира с трёх лет хотела иметь собачку.

Владимир Мякуш исполнил желание ребенка, он привёз Кире в подарок от депутатов-единороссов щенка йоркширского терьера. Кира и её мама не ожидали визита спикера и столь скорого исполнения давней мечты. Теперь девочка выбирает имя новому питомцу.

Министру здравоохранения Юрию Семёнову досталось письмо с новогодним пожеланием от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Парень мечтает получить в подарок современные гаджеты: телефон и наушники.

Марат на домашнем обучении, проходит спецкурсы. «Почему именно мы попали в программу, я догадываюсь – признается отец мальчика Азамат. – Мама Марата проводит мастер-классы для детей с особенностями развития. Нам когда сказали, что желание сына исполнится – я не поверил». Но новогоднее чудо произошло.

Перед новыми знакомыми Марат сначала застеснялся, но позже с интересом стал заглядывать в пакет и улыбаться. 

«Исполнять желания, тем более в такое зимнее сказочное время, дарить радость детям - это отличная идея», - делится впечатлениями от встречи с Маратом Юрий Семенов.

Напомним, в этом году впервые в Челябинской области стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний». На новогодней елке в резиденции губернатора повесили 50 шаров с новогодними пожеланиями юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор, все члены правительства сняли с елочки по одному шару, чтобы исполнить пожелания детей.

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина уже исполнили желания юных южноуральцев.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Владимир Мякуш/
Новый год
Ёлка желаний
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