Енот из Херсона за выходные набрал больше 40 тысяч подписчиков

Число популярных телеграм-каналов об участниках СВО на Украине пополнился новым и не совсем обычным. Еноту, спасенному российскими десантниками из зоопарка Херсона, бойцы завели персональную страничку, и только за минувшие выходные на нее подписалось более 40 тысяч пользователей.

Напомним, зверек стал очень популярным после фотосессий в компании бойцов и последовавшего потом заявления украинской стороны о его краже. Историю его спасения бойцы рассказали на страничке четвероного подопечного, добавив рассказов о том, как кормят енота, как он устраивает беспорядок в «бунгало» и оставляет еду в их спальниках.

Много детских рисунков получает енот буквально ежечасно. И отвечает: «Дорогие, мои самые маленькие подписчики и подписчицы, вы присылаете мне кучу видеопосланий. Мы с ребятами их все с большим удовольствием смотрим, но публиковать в канале не будем. Наш противник вытворяет ужасные вещи, нет у него чести и достоинства. Поэтому ради вашей же безопасности послания от малышей увидим только мы с десантниками».

Передал привет еноту бельчонок из музея-усадьбы «Остафьево»: «Брат из Херсона! Рад, что ты с доблестными бойцами защищаешь мир, покой и наш общий дом от нацизма! Передай, что всех защитников очень ждут дома, в каждом уголке нашей необъятной и красивой страны! Как нового россиянина приглашаю тебя в гости, предлагаю искреннюю дружбу и поддержку! Победа будет за нами!»