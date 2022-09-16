Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне

В предстоящем сезоне 2022-2023 годов прогнозируют эпидемический подъем заболеваемости гриппом. При этом останется активным и коронавирус. Южноуральцев предупреждают, что особенно опасно сочетание двух инфекций и призывают защититься и от одной, и от другой.

В 2020 и 2021 году заболеваемость гриппом была очень низкой. Ученые объясняют это тем, что коронавирус «вытеснил» многие вирусы. Да и масочный режим этому поспособствовал. Однако, в 2022—2023 годах ожидается возвращение гриппа, отметили в минздраве региона

«В прошлом сезоне гриппа почти не было, благодаря масочному режиму, - отметила министр здравоохранения области Агата Ткачева. – Пока в области не зарегистрировано ни одного случая гриппа. В медицинских организациях уже введен 100% масочный режим».

В настоящее время в регионе отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня все больницы готовы быстро развернуть госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заверила глава регионального минздрава и выразила надежду, что своевременная вакцинация и ревакцинация поможет сдержать рост.

По словам главы минздрава, сегодня самое подходящее время и для вакцинации от гриппа. В этом году вакцина от гриппа содержит антигены двух штаммов гриппа А (высокопатогенного Н1N1 «Виктория» и обычного «Дарвин») и гриппа В (Victoria или Yamagata).

Агата Ткачева отметила, что в один день можно поставить сразу две вакцины - от гриппа и коронавирусной инфекции. Они ставятся в разные руки – в одно и в другое плечо.

Главный внештатный терапевт минздрава Анна Мищенко напомнила, что к группе высокого риска по гриппу относятся люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, сотрудники медицинских организаций, социальных службы и автотранспортных предприятий, беременные.