Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки

Пространство около Челябинской Публичной библиотеки продолжает преображаться. Сегодня, 16 мая, состоялась посадка семян эшшольции (золотисто-оранжевый многолетний цветок). Совсем скоро клумбы около Челябинской областной универсальной научной библиотеки украсит оранжевая эшшольция. Этот многолетний цветок очень неприхотлив и устойчив к городской пыли, а также хорошо растёт вдоль дорог и на сухих почвах. И цветёт при этом очень продолжительно – с весны до осени.

Высадка цветов прошла при поддержке ООО «Группа “Магнезит”» и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

«Высадка эшшольции около Публичной библиотеки – это часть проекта “Цветущий город”, который реализуется в Сатке с прошлого года, – отметил Евгений Андреев, директор представительства ООО «Группа “Магнезит”» в г. Челябинске.

Как рассказал директор челябинского представительства, руководитель «Группа “Магнезит”» Сергей Коростелев является членом Попечительского совета Публичной библиотеки. Поэтому сегодняшняя акция – это вклад Сатки в положительное изменение городской среды Челябинска и подарок для библиотеки.

Специалисты говорят, что эшшольция вырастает очень быстро – первые всходы появляются буквально через неделю. По форме и окрасу эшшольция напоминает калифорнийский мак, который цветет ярко-оранжевыми или красными цветками. Распустившиеся цветки увядают через 4–5 дней, но на их месте появляются новые бутоны. Этот процесс продолжается с июня до поздней осени.

«В течение трех лет велась очень серьезная работа по ремонту фасада и, к сожалению, наши газоны при этом пострадали. Мы обратились с просьбой о покупке земли и цветов к членам Попечительского совета нашей библиотеки. И, благодаря их помощи и поддержке, все получилось», – рассказывает Наталья Диская, директор Публичной библиотеки.

Также активное участие в преобразовании пространства около Публички принял Дмитрий Пырсиков, генеральный директор ООО «Чебаркульская птица», депутат Законодательного Собрания Челябинской области. Благодаря ему, в клумбы около библиотеки была завезена плодородная земля.

Теперь Публичная библиотека приглашает челябинцев не только взять на дом книжные новинки или посетить мероприятия на любой вкус, но еще и отдохнуть в тени деревьев и насладится яркими красками цветов в самом центре мегаполиса.