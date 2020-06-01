Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию. Состоятся в 2020-м году и другие фестивали знаменитого южноуральского заповедника - правда, даты их проведения будут отличаться от привычных.

Четвертый по счету фестиваль исторической реконструкции "Пламя Аркаима" пройдет несколько раньше, чем планировалось изначально, - 25-го июля. "Крынку" (она состоится в третий раз) наоборот перенесли на более позднее время: с июня - на последний месяц лета.Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала соберет гостей на Аркаиме 15-го августа.

Откроет праздничные события на заповедной земле фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов "Аркаим". Он состоится 11-го июля.

Напомним, в прошлом году "Пламя Аркаима" разгорелось в Челябинской области восьмого июня. Фестиваль исторической реконструкции, успевший завоевать популярность не только на Южном Урале, но и за его пределами, прошел в заповеднике под звуки мистического горлового пения, среди боев древних кочевников.

Центральным событием прошлогодней "Крынки" стал кулинарный конкурс "Бабушкин рецепт". Его участникам предлагалось приготовить одно или несколько национальных блюд, созданных по рецептам традиционной кухни народов Южного Урала. Качество блюд и их соответствие народным традициям оценивало компетентное жюри. Участники получили высокие оценки, дипломы и крынки ручной работы.

"Будем рады видеть вас на наших фестивалях в этом году и надеемся, что больше ничего не помешает их проведению!", - отметили в сообществе "Аркаим" в ВКонтакте.

К слову, несмотря на то, что заповедник пока закрыт для посещения в связи с ограничительными мерами, здесь вовсю идут работы по обустройстку экологической тропы. Маршрут получил название "Аркаимская долина". Его планировали открыть в конце мая, однако свои коррективы внес коронавирус. Предположительно, новый маршрут будет открыт 20-го июня.

"Специально к Ночи Музеев сотрудники "Аркаима" создали макет жилища с поселения Левобережное (Синташта II), наглядно демонстрирующий не только конструкцию жилища, но и представления археологов о способе хозяйствования и образе жизни людей, населявших поселение в конце периода поздней бронзы, в XIV-XII веках до нашей эры", - рассказали в группе "Аркаим" в ВКонтакте.