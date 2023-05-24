Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе

В список популярных направлений для отдыха южноуральцев в этом году, помимо Москвы, Петербурга и морских курортов, вошли города Поволжья, Сибири и Северного Кавказа.

Спрос на отели по России на летние месяцы проанализировала цифровая экосистема МТС - с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

В пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха традиционно входят Санкт-Петербург (десять процентов от бронирований по России), Сочи и Адлер (восемь процентов), Анапа, Москва и Казань (по четыре процента бронирований).

Как показывают данные МТС Travel, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования по более выгодной цене. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4 300 рублей в сутки – цена на 12 процентов ниже, чем была летом 2022 года, в Калининграде – на шесть процентов ниже (4 900 рублей), в Петербурге – ниже на три процента (5 200 рублей), в Казани – на один процент (5 500 рублей). Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, в связи с чем эксперты МТС Travel прогнозируют, что цены на отели и другие объекты размещения быстро достигнут уровня прошлогодних.

Сумма, которую туристы в среднем тратят за ночь в отелях на морском побережье, уже выросла на 20 процентов год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за 7 000 рублей в сутки, в соседнем Адлере средний чек выше и составляет почти 9 000 за ночь.

При этом, помимо пляжного отдыха, в нынешнем сезоне спросом пользуется более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Волгоград и Самара, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.

Среди востребованных городов для летнего отдыха также впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.

СПРАВКА

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».