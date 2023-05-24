24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
24.05.2023
Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района
24.05.2023
Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
16.05.2023
Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству зарубежных путешествий на майских праздниках
11.05.2023
Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев
03.05.2023
Волонтеры посадили сосновый бор в рамках программы по улучшению экологической обстановки на Южном Урале
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023