Еткульский район присоединяется к проекту «Дорожный рывок»

В Челябинской области реализуется масштабный проект - «Дорожный рывок». Его анонсировал весной этого года губернатор Алексей Текслер. Ремонт и строительство дорог в этом году стали приоритетными и в Еткульском районе. Глава Еткульского района Юрий Кузьменков в ходе встречи с главами сельских поселений озвучил решение о выделении из местного бюджета 50 миллионов рублей на дорожно-строительные работы.

Таким образом в ближайшее время начнутся дорожные работы в семи сельских поселениях района, будут заасфальтированы улицы в Белоносово, Еткуле, Новобатурино, Селезяне, Еманжелинке, Коелге и Каратабане. Определились наиболее востребованные улицы, нуждающиеся в ремонте. Многие из этих улиц будут асфальтированы впервые.

В этом году Еткульский район участвовал в программе «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения». По данной программе на строительство дорог внутрипоселковых территорий из областного и местного бюджетов было выделено 29,4 миллиона рублей.

В результате были заасфальтированы улицы в Еткуле, Печенкино, две улицы в Писклово. Продолжается капитальный ремонт улично-дорожной сети в Еманжелинке и сейчас приступили к небольшому участку в Еткуле по улице Комсомольская (дорога ведет к физкультурно-оздоровительному комплексу). Помимо дорожной части, улица будет обустроена тротуаром с ограждением и освещением.

Также в этом году муниципалитет участвовал в программе «Устойчивое развитие сельских территорий РФ», по программе было выделено порядка трех миллионов рублей, что позволило заасфальтировать два небольших участка дорог в Еткуле.

В Коелге за счет средств местного бюджета Коелгинского сельского поселения на сумму 4,5 миллиона рублей было восстановлено полотно проезжей части по улице 1 Мая.