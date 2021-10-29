Этой осенью киноманы Челябинской области особенно полюбили картины в жанре хоррор

Жители Челябинской области с начала осени стали больше интересоваться фильмами и сериалами в жанре хоррор.

Аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров, констатировали, что в сентябре-октябре интерес к такому кино у южноуральцев вырос на двадцать процентов.

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

Как отмечают в пресс-службе компании «МегаФон», на рост интереса к фильмам ужасов со стороны жителей региона могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России, ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь семь процентов населения отмечает этот праздник. Поэтому большинство челябинцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31-е октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в два раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Южного Урала единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала три процента аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Челябинской области:

ТОП-7 хорроров:

«Синяя бездна 2»

«Голем: Начало»

«Солнцестояние»

«Поворот не туда: Наследие»

«Брешь»

«Проклятие Спящей красавицы»

«Веном»

ТОП-7 сериалов в категории «Ужасы»:

«Противостояние»*

«Ходячие мертвецы»

«Чепелуэйт»*

«Страна Лавкрафта»*

«30 сребреников»*

«Сумеречная зона»*

«Хелстром»

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ