Езда без кондукторов: директор ЧелябГЭТа распорядился установить валидаторы во всех городских трамваях

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев распорядился обеспечить установку валидаторов во всех трамваях, курсирующих по южноуральской столице.

Сделать это необходимо до 31-го марта текущего года, сообщает группа «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

Данное решение было принято на оперативном совещании, состоявшемся в Челябинске на прошлой неделе.

Кондукторам, обилечивающим пассажиров в трамваях и троллейбусах и желающим переквалифицироваться в водителей общественного электротранспорта, отучившись на курсах через учебно-производственный центр предприятия, сообщили, что на период обучения они вместо стипендии будут получать среднюю месячную зарплату по предыдущей профессии.

Данные решения руководства «ЧелябГЭТа» вызвали бурные обсуждения в группе. В комментариях горожане высказывают разные точки зрения. Одни отмечают, что валидаторы – это хорошо, другие сетуют, что данная инициатива может оказаться небезопасной, ведь всем водителям придется обилечивать пассажиров в том числе и во время движения транспорта. Также челябинцы выражают опасения, что в транспорте без кондукторов может вырасти число «зайцев».

«Да сама система оплаты проезда и программы еще даже не налажены вовсю! Если сломаются валидаторы, то вагоны начнут загонять в депо, ведь их не так просто сменить на линии, как наш кассовый аппарат! А это уже срывы рейсов, потеря платящих пассажиров, хоть и не по вине водителей! Так что извините, но мы, кондукторы, остаемся до последнего! И терпения нам!» - написала сотрудница предприятия Юлия Бухарова.

Также в обсуждениях прозвучал вопрос, что делать тем кондукторам, кто не захочет переучиваться на водителя, - увольняться?

Напомним, на встрече с журналистами в марте прошлого года Дмитрий Усачев, только вступивший в должность, отмечал, что ООО «ЧелябГЭТ» не планирует оснастить валидаторами весь общественный электротранспорт южноуральской столицы. От кондукторов столица Южного Урала избавляться не собирается, заявлял он.