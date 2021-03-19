«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку

ООО «ЧелябГЭТ» не планирует оснастить валидаторами весь общественный электротранспорт южноуральской столицы. От кондукторов столица Южного Урала избавляться не собирается.

Устройства, с помощью которых можно в одно касание оплатить проезд в трамвае или троллейбусе, призваны помочь предприятию справиться с острой нехваткой кондукторов.

Сегодня, 19-го марта, директор «ЧелябГЭТа» Дмитрий Усачев встретился с журналистами на конечной остановке трамвая 20-го маршрута, в котором в тестовом режиме установлено три валидатора (по одному возле каждой двери вагона), чтобы рассказать, зачем областному центру такое новшество.

Дмитрий Усачев пояснил, что в Челябинске сегодня дефицит кондукторов, в результате чего не весь общественный транспорт выходит на линию.

«Не буду скрывать, что у нас большая проблема с укомплектованностью кондукторами. По штату, их должно быть 880, а у нас сейчас работает всего около 700 человек. В связи с дефицитом кадров происходит недовыпуск транспорта (в среднем десяти трамваев в день) и не получается в полном объеме запустить тактовое расписание, по которому общественный транспорт в Челябинске еще никогда не работал. Тактовое расписание мы специально разработали в этом году - ради удобства пассажиров. Благодаря тактовому расписанию (при котором трамваи должны подходить строго каждые три-четыре минуты, а вагоны одного маршрута – каждые 11 минут) транспортное обслуживание в нашем городе должно было значительно улучшиться. Однако в связи с нехваткой кондукторов (на ситуацию сильно повлиял ковид – многие кондукторы находятся на больничном), запустить тактовое расписание так, как планировалось, не получается, ведь не весь транспорт выводится на маршруты. Чтобы как-то исправить ситуацию, решили попробовать в деле валидаторы. Благодаря использованию этих устройств, часть кондукторов освободится и перейдет на другие маршруты – и мы сможем полностью выпускать всю технику на линию», - пояснил Дмитрий Усачев журналистам.

По его словам, стоимость комплекта валидаторов (состоящего из трех устройств), который в настоящее время тестируют в трамвае 20-го маршрута, составляет 112 тысяч рублей (вместе с установкой). Сам комплект стоит недорого, очень дорогое – программное обеспечение (техника довольна сложна в эксплуатации).

Более того: компаний, производящих валидаторы, много, но тех, которые могли бы предложить программу, подходящую для обслуживания транспортных карт в Челябинске, увы, нет. Нашлась одна фирма, у нее столица Южного Урала и взяла устройства для тестирования (на бесплатной основе).

«Валидаторы поработают в тестовом режиме неделю-полторы. За это время наши компьютерщики-программисты как раз исправят выявленные недостатки в работе устройств», - отметил Дмитрий Усачев.

По его словам, один из недочетов, который с понедельника обещали устранить, - это то, что сейчас человек, расплатившийся за поездку в трамвае с помощью валидатора, не может получить билет (в последующем, при необходимости, пассажир сможет обратиться за билетом к водителю трамвая или распечатать электронный билет через сайт городского транспорта, указав номер карточки, по которой была произведена оплата).

Жителей Челябинска Дмитрий Усачев попросил не пугаться, если что-то где-то сломается или сработает неидеально: пока использование валидаторов – лишь «проба пера», не более.

Также директор «ЧелябГЭТа» сообщил, что торги по валидаторам еще не объявляли, и пригласил организации, готовые предложить лучшие условия, участвовать в предстоящем аукционе.

«Планируем закупить еще 25 валидаторов - для трамвая 20-го маршрута и троллейбуса №26. О большем количестве устройств пока не говорим, это очень дорого, на предприятии сейчас не та ситуация», - рассказал Дмитрий Усачев.

Он выразил надежду, что жители и гости областного центра будут вести себя достойно, как и подобает интеллигентным людям, и портить устройства не станут, а также не превратятся в «зайцев» (валидаторы работают в 20-м трамвае третий день; за два дня, рассказал директор «ЧелябГЭТа», выручка не упала – правда, пока в вагоне вместо отсутствующего кондуктора ездит контролер).

«У ООО «ЧелябГЭТа» есть своя контрольно-ревизионная служба – мы будем более внимательно следить за маршрутами, где за кондукторов работают валидаторы. Насколько я знаю, министерство транспорта Челябинской области обратилось с инициативой в Законодательное собрание региона о повышении суммы штрафа за безбилетный проезд. Сейчас он составляет сто рублей. Миндортранс, насколько я помню, предлагает повысить его до 700 рублей», - сообщил Дмитрий Усачев.

У контролера - своя система, которая подключается к терминалу, и человек, оплативший проезд с помощью валидатора, просто подносит карточку, по которой произвел оплату, к терминалу контролера. Проверяющий сразу увидит, была ли произведена оплата.

Пассажиры могут быть совершенно спокойно: ни баланса, ни каких-либо личных данных контролер не увидит. Только факт оплаты.

Увеличивать штат контролеров не планируется – в ближайшем будущем валидаторами планируется оснастить лишь две единицы общественного транспорта: на них и имеющихся контролеров хватит.

С наличными деньгами пассажиры трамвая, где установлены валидаторы, должны обращаться напрямую к водителю, который обилетит граждан (продавать билет можно только на остановках). По словам Дмитрия Усачева, водителям общественного транспорта за дополнительную нагрузку доплачивают – роль кондукторов для них не бесплатна.

«Конечно, пока все только с согласия водителя. Никто никого не принуждает к этому. Ну и все-таки водители понимают, что предприятие сейчас находится в сложной ситуации, а выход транспорта на линию нужно обеспечивать в полном объеме», - отметил Дмитрий Усачев.

Он добавил также, что чаще челябинцы расплачиваются за проезд в общественном транспорте по картам – транспортным или банковским. Наличкой платят реже (всего 20-30 процентов пассажиров). Идеально – это когда все пассажиры расплачиваются по безналу. И к такому надо стремиться, тем более что с транспортной картой поездки обходятся дешевле.

Также Дмитрий Усачев рассказал, почему валидаторы тестируют именно в трамвае 20-го маршрута – все дело в пассажиропотоке, который здесь ниже, чем на других маршрутах (если сравнить с «тройкой», например): соответственно, проводить тестирование - проще.