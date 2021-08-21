Фирменные развороты Текслера в Златоусте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Златоуст совершил свой фирменный разворот, а также, по уже ставшей доброй традицией, пообщался с жителями на улицах и во дворах города.

Глава региона вне программы заехал на проспект Карла Маркса, чтобы проверить выполнение данного им во время прошлого визита поручения. Тогда Алексей Текслер поручил ускориться и уже в этом году приступить к ремонту дома, являющегося объектом культурного наследия.

В этот раз губернатор застал на объекте ту же картину, как и в предыдущий свой приезд. К работам еще даже не приступали, лишь регоператор успел сделать изыскания и экспертизу.

«Я, честно говоря, был уверен, что есть какая-то динамика. Но сейчас видно, что ничего не происходит», - возмутился Алексей Текслер. Губернатор потребовал представить ему дорожную карту, озвучить точную дату проведения ремонта домов, относящихся к объектам культурного наследия.

Как отметили в администрации Златоуста, комплекс работ по домам №№11 и 8 включает в себя работы по фасаду, фундаменту и кровле. Общая стоимость ремонта двух исторических зданий составляет более 160 миллионов рублей.

«Сейчас боевая задача - начать работу. Глава готов выделить средства, область тоже, но остаётся вопрос по срокам. Я считаю, что надо уже в этот сезон сделать часть работ, чем больше, тем лучше», - сказал губернатор, обращаясь к представителю регоператора.

Алексею Текслеру доложили, что в этом году можно выполнить работы по капитальному ремонту крыши и фундамента.

«Нам, конечно, нужно вернуть первоначальный облик улицы Карла Маркса. Это улица историческая, у людей к ней особое отношение. Архитектура здесь очень интересная, и этот облик нужно восстановить, отремонтировать исторические здания и в целом просто навести порядок – от вывесок до тротуаров. Уверен, мы это в ближайшие годы сделаем», - отметил губернатор.

Алексей Текслер проверил ход исполнения своего поручения по обновлению системы общественного транспорта. Губернатор осмотрел полунизкопольные автобусы среднего класса марки «МАЗ», приобретенные для Златоуста

Автобусы работают на дизельном топливе. Дополнительно было закуплено GSM-оборудование для транслирования местоположения городского транспорта в приложение Яндекс.Карты.

«Застарелых проблем в Златоусте много, но есть и динамика. Мы второй год обновляем общественный транспорт. В течение нескольких лет эту работу завершим», - подчеркнул глава региона.

После осмотра автобусов губернатор решил опробовать их в деле и проехаться по Златоусту. «Проехали на одном из автобусов по городским улицам - оценили проходимость и маневренность. Скоро новый общественный транспорт выйдет на маршруты», - поделился на свой странице ВКонтакте глава города Максим Пекарский.

Как рассказали в администрации города, поездка с губернатором по Златоусту вышла не совсем обычной: автобус остановился около одного из случайно выбранного дворов, и Алексей Текслер с удовольствием пообщался с жителями.

«Поговорил с жителями. Когда увидел бабушек, сказал главе: сейчас подойдём и всю правду узнаем», - поделился Алексей Текслер. В ходе разговоры обсудили всем известные проблемы: дворы, благоустройство.

Глава региона поговорил со златоустовцами и о ситуации в системе здравоохранения.

«Еще одна большая задача (мы как раз с жителями сегодня это обсуждали) - в этом году завершить проектирование больницы на 650 коек, а со следующего года начать строительство современной больницы, тем самым существенно изменим ситуацию в здравоохранении», - рассказал губернатор.

По его словам, в Златоусте продолжается реновация и ремонт объектов социальной сферы. В этом году на базе железнодорожной больницы будет открыт медицинский центр. Планируется построить пожарное депо в районе железнодорожной станции. «Это тоже важный объект, там есть проблема с пожарным прикрытием», - рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона пообщался с юными хоккеистами, которые занимаются в спорткомплексе «Таганай», и пригласил ребят на Кубок губернатора.

По пути Алексей Текслер оценил работы по благоустройству пляжной зоны пруда Тарелка.

Затем губернатор побывал на площадке возле 33 школы, где сегодня возводится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Его строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Из бюджетов выделены средства на покупку спортивно-технологического оборудования, а также на подготовку основания стадиона. Работы выполнены на 70%. Монтаж оборудования и покрытия должен завершиться до сентября 2021 года.

Алексей Текслер также проконтролировал текущий этап строительства многоквартирного жилого дома, который возводится по нацпроекту «Жилье и городская среда» в квартале «Березовая роща». «В этот дом уже планируем переселить 208 семей из аварийного жилья», - уточнил Максим Пекарский. Сдать объект планируется в декабре 2021 года.

Губернатор посмотрел, как идет ремонт асфальтового покрытия на перегоне между проспектом Мира и проспектом Гагарина. «Работы здесь идут полным ходом, скоро одна из самых востребованных автодорог будет в порядке», - отметил глава города.

Как сообщили в правительстве области, в 2021 году Златоуст получил на ремонт автомобильных дорог более 160 миллионов рублей из областного бюджета.

«Усилили работу по ремонту дорог. Договорились, что еще автодорогу по ул. 40 лет Победы сделаем в этом году. В этом сезоне в Златоусте девять дорог будет отремонтировано - такого в городе не было. Кроме того, на следующей неделе приступим к строительству новой дороги до Черной скалы (сейчас она щебеночная). Ремонты будем продолжать», - сказал Алексей Текслер.

«Такого масштабного обновления городских магистралей за один сезон не было никогда», - подчеркнул глава Златоуста.

Кроме того, в Златоусте сейчас модернизируют систему теплоснабжения - идет строительство новых котельных. Цель – уйти от неэффективных теплоисточников. Так, котельная в районе метзавода потребляет газа больше, чем продает тепла. Это ведет к образованию долгов за энергоресурсы. Вопрос находится на контроле губернатора Алексея Текслера.

В городе планируется построить три котельные – на 7, 17 и 70 мегаватт. Планируется, что к началу отопительного сезона будет практически построена котельная на семь мегаватт на улице Кирова. Здесь уже есть пожарный резервуар и подпорная стена, проложен водопровод, скоро начнется монтаж основания под фундамент. В четверг, 19 августа, темпы строительства котельной оценил министр строительства области Юлий Элбакидзе.

«Строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Объект должен быть сдан уже в этом году, подрядчик уверяет, что так оно и будет. На сегодняшний день работы идут полным ходом, в рамках установленного графика», – отметил министр.

Эксплуатация котельной начнётся после появления еще двух котельных, по которым сегодня ведутся проектные работы. Строительство 17-ти мегаваттной котельной запланировано начать осенью, уточнял ранее Максим Пекарский.

Алексей Текслер в ходе визита в Златоуст посетил также два предприятия: машиностроительного завода «Злато-Прогресс» и завода, выпускающего керамогранит (ООО «Грани Таганая»). «Эти производственные комплексы появились в нашем городе не так давно, но уже зарекомендовали себя на рынке, работают и развиваются», - рассказал Максим Пекарский.

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области (М. Власова)