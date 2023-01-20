Фонд поддержки спорта Челябинской области получит в 2023 году 2,2 миллиарда

В 2023 году Фонд поддержки спорта Челябинской области получит субсидию в размере почти 2,2 миллиарда рублей из регионального бюджета, которую направит на организацию спортивных мероприятий и участие спортсменов в соревнованиях.

Постановление правительства области о порядке определения объема и предоставления субсидии подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2023 году субсидии в виде имущественного взноса Фонду поддержки спорта Челябинской области», - говорится в документе.

Согласно постановления, субсидия предоставляется в целях реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Челябинской области» для финансового обеспечения уставной деятельности фонда.

Общий объем субсидии составит два миллиарда 192 миллиона 260 тысяч рублей.

Средства будут направлены на финансирование участия южноуральских спортсменов, входящих в составы команд региона, в чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях по игровым и техническим видам спорта, а также проведение спортивных мероприятий по различным спортивным дисциплинам.

В 2023 году Фонда запланировал провести?

В январе - Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд сезона 2022-2023 годов.

В феврале-марте - открытые международные соревнования «Кубок Евразии» 2023 г. по фристайлу в дисциплинах «ски-кросс», «командный ски-кросс».

В апреле - Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту.

В мае-июне - Фестиваль спорта «Парижский полумарафон».

В августе - Чемпионат России по легкой атлетике и Кубок России по Триатлон-кросс Тургояк.

В сентябре - Кубок Губернатора Челябинской области по водному поло.

В ноябре - Кубок Губернатора Челябинской области по плаванию.

В декабре - Чемпионат России по фигурному катанию.

Субсидия направляется в минспорта области. Если до конца 2023 года ее не удастся использовать в полном объеме, то остатки предстоит вернуть не позднее первых десяти рабочих дней 2024 года. Фонд несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

Фонд поддержки спорта был создан в Челябинской области в сентябре 2020 года. Его учредитель - министерство физической культуры и спорта региона. С 2021 года Фонд оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам Челябинской области, а также организовывает всероссийские и международные спортивные мероприятия.