Гагаринский полк занял в зоне СВО те же позиции, что и наши прадеды в 41-м

Челябинец Юрий Гагарин (позывной - «Ангел») прислал региональному отделению Народного фронта, сопредседателем которого он является, уникальные кадры с линии соприкосновения.

В настоящее время 430-й мотострелковый полк (Юрий Гагарин – его командир) занял в юго-восточном направлении те же позиции, что и наши прадеды, солдаты Великой Отечественной, в 1941 году.

«Странное стечение обстоятельств, да?» - отметил челябинский «Ангел».

Удивительно, но окопы, которые сегодня заняли наши бойцы, - это действительно старые окопы тех времен.

Также Юрий Гагарин показал землякам, как готовятся участники специальной военной операции к обороне освобожденных территорий.