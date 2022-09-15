Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры

Ряды ГУ МВД России по Челябинской области пополнили 34 молодых офицера. Это начинающие следователи, дознаватели и оперативники.

Начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков поздравил выпускников ведомственных вузов с назначением на должности в ОВД региона и вручил им служебные удостоверения.

Торжественный прием выпускников высших учебных заведений системы МВД России, которые продолжат проходить службу в органах внутренних дел Южного Урала, прошел в стенах ГУ МВД России по Челябинской области.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, вчерашних выпускников вузов впереди ждет новая жизненная веха, наполненная мужеством, самоотверженностью и упорным трудом, ведь не секрет, что в эту профессию приходят по призванию – люди с повышенным чувством ответственности, имеющие искреннее желание и стремление помогать людям.

«Руководствуясь в повседневной деятельности законом, не забывайте о добром и заботливом отношении к людям. Когда граждане обращаются к вам за помощью, они должны чувствовать, что вы их защитите. Вы должны осознавать, на какие должности вы пришли, и что государство вам доверило судьбы людей. В своей работе вам придется принимать непростые решения. Не позволяйте себе совершать ошибки. Помните, на вас смотрят люди. Вы должны быть образцом во всем: и в службе, и в быту», ‑ напутствовал молодое поколение полицейских Михаил Скоков.

«По вам будут судить, как работает полиция, какую дать ей оценку. Во многом именно от вашей деятельности, от вашего понимания проблем граждан, умения находить индивидуальный подход к людям и будет зависеть имидж полиции в целом. Прислушивайтесь к словам своих наставников, равняйтесь на них, постоянно совершенствуйтесь и растите над собой», - добавил председатель Общественного совета Владимир Майоров.

Молодые офицеры в торжественной обстановке получили служебные удостоверения. Студенческая жизнь позади. Впереди их ждет работа - порой опасная, но интересная.