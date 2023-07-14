14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
14.07.2023
«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
18.05.2023
Губернатор обещал решить проблему с низким уровнем газификации в Октябрьском районе
30.03.2023
В Челябинской области расширили категорию получателей соцвыплат на газификацию
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
17.01.2023
В этом году газ придет в 16 населенных пунктов Челябинской области
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023