Газовики рассказали челябинцам о догазификации

В Челябинске и Сосновском районе в рамках информационной компании по догазификации представители «Челябинскгоргаза» провели серию встреч с населением.

Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Антон Лебедев пообщался с жителями, рассказал о преимуществах сетевого газа, о критериях догазификации и способах подачи заявки.

«В настоящее время особое внимание уделяется Сосновскому району. ПАО «Газпром» и правительством Челябинской области проведена серьезная работа по снятию технических ограничений на ГРС «Митрофановский». Домовладельцы получили возможность участия в президентской программе по догазификации. Если же говорить о ключевых объектах 2023 года, то это станция Чурилово и поселок Развязка – здесь ведется строительство газопроводов. В результате возможно будет подключить к газу еще около 500 домов, - отметил Антон Лебедев.