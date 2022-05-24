Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы

Все медицинские организации детской сети Челябинска оказывают бесплатную стоматологическую помощь детям города. Взрослые могут бесплатно вылечить или удалить зуб в поликлинике по месту прикрепления.

«По полису ОМС можно вылечить кариес, пульпит как временных, так и постоянных зубов, - рассказала главный внештатный детский стоматолог минздрава Челябинской области Юлия Лыскова. - Удаление зубов также проводится в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи».

По словам Юлии Лысковой, кроме детских медучреждений, за стоматологической помощью детям можно обратиться также в Областную стоматологическую поликлинику, стоматологические поликлиники № 4 и 6, а также в клинику ЮУГМУ.

«Записаться и узнать точный адрес получения стоматологической помощи детям можно в детской поликлинике по месту прикрепления ребенка», - пояснила главный внештатный стоматолог.

Взрослые жители Челябинска могут бесплатно получить стоматологическую помощь по полису ОМС также в своей поликлинике. «Записаться и узнать точный адрес получения стоматологической помощи можно в поликлинике по месту прикрепления», - пояснили в министерстве.

Житель Тракторозаводского района пожаловался, что ранее они лечили зубы в Стоматологической поликлинике №3, но с этого года им в этой поликлинике отказываются оказывать помощь бесплатно.

Как пояснили в минздраве, стоматологическая поликлиника №3 - это частная медорганизация, у них юридическая форма ООО. С первого января 2022 года они отказались осуществлять медицинские услуги по системе ОМС.

Жители, которые были прикреплены к стоматологической поликлинике №3, могут на сегодня обратиться либо в поликлинику №8 на пр. Ленина, либо в поликлинику на Горького, 18 (и там уточнить, куда конкретно прикреплен).

С острой болью бесплатно по полису ОМС челябинец может вылечить или удалить зуб в областной стоматологической поликлинике.

Чтобы уточнить, где можно получить бесплатную стоматологическую помощь по полису ОМС, можно позвонить и по номеру 122.