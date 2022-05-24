24.05.2022
Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины
24.05.2022
В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина
24.05.2022
Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле
24.05.2022
Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов
23.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
23.05.2022
Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
19.05.2022
Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева
16.05.2022
В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
11.05.2022
КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области
06.05.2022
Обязанности министра здравоохранения Челябинской области официально возложены на Тарасова
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022